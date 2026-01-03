Boric condena acción de EEUU en Venezuela: "La crisis debe resolverse mediante el diálogo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera"

"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela", indicó Boric, quien deja el cargo el 11 de marzo, en una publicación en X.

El Presidente Gabriel Boric expresó el sábado "nuestra preocupación y condena" frente al ataque militar del gobierno de Donald Trump en Venezuela, que llevó a la captura y expulsión del mandario Nicolás Maduro y su esposa, e instó a una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país.

"Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados", indicó Boric, quien deja el cargo el 11 de marzo, en una publicación en X. La salida de Maduro fue celebrada con cacerolazos por venezolanos en algunos puntos del centro de Santiago.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", agregó.