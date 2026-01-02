Con un almuerzo sorpresa celebran los 50 años de Baltazar Sánchez en el Grupo Claro

En sus primeros años en Elecmetal, Sánchez participó en la diversificación del grupo, con la compra de Cristalerías de Chile en 1976 y Santa Rita en 1980, año en el que asumió la gerencia general de la viña.

En 1975, recién egresado de la carrera de ingeniería comercial en la Universidad Católica, Baltazar Sánchez ingresó a trabajar en la gerencia de finanzas de Elecmetal. Han pasado 50 años y hoy el ejecutivo ocupa la presidencia de las cuatro compañías que componen dicho conglomerado: Elecmetal, Cristalerías de Chile, Viña Santa Rita y Grupo DF.

Para celebrarlo, los ejecutivos principales del grupo lo invitaron a un almuerzo sorpresa, el que fue liderado por la señora María Luisa Vial de Claro, viuda del empresario y fundador del grupo, Ricardo Claro. También participó la señora del homenajeado, Sol Correa.

En sus primeros años en Elecmetal, Sánchez participó en la diversificación del grupo, con la compra de Cristalerías de Chile en 1976 y Santa Rita en 1980, año en el que asumió la gerencia general de la viña.

Y si bien tuvo un paso por Copec —donde ocupó la gerencia general entre los años 85 y 90—, durante dicho período se mantuvo siempre en los directorios de las empresas del grupo Claro. Desde 1983 ha sido director de Cristalerías, Elecmetal, Compañía Sudamericana de Vapores, Metrópolis y VTR, entre otras.

En los años 90 volvió al grupo en cargos ejecutivos, asumiendo distintas responsabilidades, entre las que destaca haber sido director y posteriormente presidente de Mega.