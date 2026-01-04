Tres lecturas tras la intervención de Estados Unidos en Caracas
Los excancilleres Hernán Felipe Errázuriz y Heraldo Muñoz y la académica Francisca Alessandri tienen miradas muy distintas.
Noticias destacadas
La captura de Nicolás Maduro la madrugada de este sábado selló la intervención de Estados Unidos en Venezuela, dejando lecturas divididas entre los expertos en materia internacional. Algunos ven que la acción viola el derecho internacional, otros consideran que fue una actuación legítima, mientras hay quienes creen que los argumentos pesan de lado y lado.
El excanciller (2014-2018), Heraldo Muñoz, señala que el uso de la fuerza puede ser justificado en ciertos casos, como cuando un país no puede o no quiere proteger a su pueblo, pero esa intervención está sujeta a ciertas condiciones, y se debiera ejecutar multilateralmente.
“El bombardeo y captura de Maduro y su esposa violó el derecho internacional consagrado en la Carta de la ONU, pues no fue legítima defensa ni fue aprobado por el Consejo de Seguridad. Además, es ingenuo pensar que como no operó el diálogo y hubo fraude electoral del régimen, ahora se justifica una intervención restauradora de la democracia que, claramente, no está en los planes de Trump”.
Sin embargo, sobre la captura de Maduro, el exministro de Relaciones Exteriores (1988-1990), Hernán Felipe Errázuriz, cree que Estados Unidos debió intervenir antes, “en 2018, en la anterior fraudulenta reelección de Maduro y su demora permitió que continuara la represión, el aumento de la pobreza y la migración forzada de millones de venezolanos”.
Para Errázuriz, la intervención estadounidense es legítima. Según explica, “el principio de no intervención es secundario cuando está conculcado el derecho a la autodeterminación”. “Pienso que el derecho internacional no necesariamente debe ser interpretado dogmáticamente sino también pragmáticamente. La represión de Maduro impedía la autodeterminación de los venezolanos y había que poner término al narcoEstado y a la persistencia de los crímenes de lesa humanidad”, sostiene.
Eso sí, sincera: “Reconozco el riesgo de que Trump quiera aprovecharse de la situación intentado controlar el petróleo”.
Pero también hay más matices. Aclarando que sus declaraciones son a título personal y no son una opinión oficial del Consejo, la directora del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, Francisca Alessandri, sincera que lo ocurrido es una situación compleja para la región y “también demuestra que no hubo una presión real desde los distintos países de la región para intentar una salida democrática en Venezuela”.
A su juicio, la argumentación en este caso es muy discutible. “Es cierto que existe un derecho internacional que establece la soberanía de los países, la no injerencia. Pero es cierto también que desgraciadamente tenemos muchos ejemplos de que los organismos internacionales no han hecho respetar esto y tampoco tienen la capacidad como para lograr presionar para poder facilitar un escenario democrático, como pasó en Venezuela”, plantea.
De cara al rol que debiese asumir el próximo canciller en marzo, cree que Chile en ese sentido tiene que ser un facilitador de lograr recuperar la democracia en Venezuela y los venezolanos tienen que decidir quién quiere que los lidere en esta situación.
