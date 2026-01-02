La nueva causa de Jorge Bofill

“Las convergencias se fueron acabando”, dice Jorge Bofill sobre el fin de BES Abogados este 31 de diciembre. El penalista debuta ahora con Bofill y Ramos, oficina que lanza junto a César Ramos y en la que integra a su mujer, Marcela Vega, y a tres de sus hijos. El objetivo: casos complejos con soluciones multidisciplinarias apoyadas en tecnología e IA.

El miércoles 31 de diciembre fue el último día del año y también el de BES Abogados. A partir de enero, la “B” de esa antigua firma -de Jorge Bofill Genzsch- encabeza un nuevo proyecto: Bofill y Ramos, la oficina jurídica que lanzó junto a su socio, el también penalista César Ramos.

Todavía, dice Bofill (66 años, cinco hijos), no cuentan con dependencias propias. La transición los mantiene cohabitando las oficinas de BES en el edificio Patio Foster, en El Golf. “Tenemos un contrato de arrendamiento vigente hasta junio”, explica el jurista. “Eso nos da tiempo para pensar la oficina que queremos montar: una con una estética diferente a lo que tenemos hoy”.

Bofill está sentado junto a Ramos en un salón de uso común del edificio, fuera del despacho que fundó hace 13 años junto a Ricardo Escobar y Loreto Silva. Era, entonces, una sociedad diseñada como un tridente para cubrir los frentes críticos del derecho corporativo: litigación, mercados regulados y tributaria. Es martes, 30 de diciembre, y el propio Bofill lo dice: es el penúltimo día de vida de BES.

- ¿Van a hacer algo de cierre?

- Bofill: No, no.

- Ramos: Hay mucho trabajo.

Factor Ramos

La decisión de independizarse, recuerdan ambos juristas, se gestó hace “algunos meses”. En este hito, la figura de César Ramos es clave. El ascenso del abogado de la Universidad de Chile, ex Albagli Zaliasnik, fue agresivo: ingresó a BES en 2021 como asociado y en pocos meses escaló a socio.

“Hemos construido una relación profesional y de amistad profesional porque tenemos miradas convergentes”, afirma Bofill. “(Queremos) dejar atrás esa mirada reduccionista y anticuada de pensar en el abogado sólo como un especialista penal, civil o comercial; eso es una autodefinición de lo que al abogado le gustaría hacer”.

La primera vez que Bofill escuchó de Ramos fue a través de su hijo, Sebastián, quien lo tuvo como profesor de Derecho Penal en la UAI. Luego, años después, ese reconocimiento se validó en tribunales. Ramos recuerda un cruce en una audiencia: “Me tocó hacer las réplicas y Jorge me dio un par de tips. Ahí notamos que estábamos en la misma sintonía”.

Esa sintonía terminó por evidenciar el desgaste con el resto de los socios del bufete, confiesa Bofill: “Así como nosotros fuimos construyendo muchas convergencias en los últimos cinco años, esas mismas se fueron acabando en la relación societaria que teníamos”.

Lo explica de forma pragmática: “La conversación propositiva y de futuro que tenía con César se empezó a apagar en mi relación con los otros socios. Se fueron terminando las convergencias. Tenemos miradas distintas de nuestros respectivos futuros profesionales, de lo que queremos hacer, de hasta cuándo queremos trabajar y de qué tan intensamente queremos hacerlo”.

Tradicional, no conservador

Hace unos meses, Jorge Bofill se operó la rodilla y la intervención lo obligó a pausar su ritmo habitual. “Estuve parado como tres meses haciendo muy poco ejercicio. Entré en una situación parecida a la que yo imaginaba que sería mi jubilación: tener tiempo para escuchar música y leer. Me aburrí como ostra”, confiesa.

Ese ocio fue el catalizador del nuevo estudio. “Dije: ‘Esto no es para mí’. Y ese mismo día empecé a proyectar los siguientes 15 años. Ahí se produjo ese cambio de switch: había que construir algo que se adaptara a lo que viene. Algo más liviano, con menos conflictos de interés y miradas distintas respecto de cómo se ejerce la profesión. Eso generó un proceso de revisión que nos llevó a tomar la decisión”.

Informaron la decisión hace poco más de dos meses y el resto fue ejecutar el diseño de Bofill y Ramos, un estudio que ya cuenta con 11 abogados (“por ahora”, aclaran ambos) y una veintena de clientes. Su foco, dice Ramos, es una estructura liviana, que exige mucho trabajo colectivo. “Supone el aporte de mirada, supone abandonar la idea del abogado que se encierra en su privado y no tiene conexión con nada”.

Bofill, además, asegura que un eje central será la tecnología. “El futuro está en los bordes del presente”, dice. Y para eso, van a potenciar el uso de la inteligencia artificial. “En otras oficinas el uso de la IA es clandestino. Nosotros, por el contrario, trabajamos apoyados en ella (…) Su uso responsable es una obviedad a estas alturas”, complementa Ramos.

Además de los cambios en enfoque y formas de trabajo, el nuevo estudio tendrá un ingrediente familiar: Bofill llega con tres hijos y su mujer, Marcela Vega, a quien define como una “gran litigante”. Se incorporará María Jesús Bofill, economista UChile y MPA de Columbia, como gerenta general y directora de estrategia, y Jorge y Sebastián como abogados. “Yo sin ser conservador me encantan las tradiciones. Por lo tanto tener a mis hijos es un gran orgullo y una gran felicidad. Pero nuestra oficina es Bofill y Ramos, donde los socios somos César y yo. La atención del cliente está a cargo nuestro. No entregaremos ese trabajo a otras personas”.

La transición

Es inevitable, dicen Bofill y Ramos, que los clientes de la antigua sociedad se repartan ahora entre ambos estudios. “Hay mucho trabajo conjunto”, explica Ramos. “En los casos en que tenemos asesorías que llevamos con nuestros exsocios de BES, la relación se mantiene para que el cliente tenga la misma prestación de servicio, calidad y oportunidad que ha tenido hasta el minuto”.

Bofill añade que esta transición será extensa y cita como ejemplo a Camanchaca, firma a la que, desde hace poco, asesoran por la discusión del fraccionamiento pesquero. “Ese es un caso que veo con Sebastián Yanine y Vanessa Facuse y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando juntos”.

La división de aguas será también estratégica y de áreas de especialización: mientras ESYF Abogados -el bufete de Ricardo Escobar, Loreto Silva, Sebastián Yanine y Vanessa Facuse- no tendrá área penal, el proyecto de Bofill y Ramos estará centrado en esa especialidad, pero sin abandonar la estrategia corporativa.

Ante la crítica habitual de que el derecho penal debe ser la última ratio -la solución final cuando todo lo demás falla- y que las empresas hoy exigen salidas rápidas y eficientes fuera de los tribunales, los socios plantean una visión pragmática.

“Uno no puede forzar al cliente a un litigio, y menos a uno penal”, advierte César Ramos. “Hay que buscar una solución, ya sea un arbitraje, una medida civil o una salida penal. Pero cuando la regulación penal se vincula tanto con lo societario, bursátil, civil, concursal o medioambiental, es un llamado a tener conocimiento de esas áreas. El derecho es uno solo y el conflicto hoy es multidisciplinario”.

Jorge Bofill lo analiza en “dos velocidades”. Por un lado, reconoce el deber ético de entregar la solución más barata y eficiente. Por otro, lanza una advertencia sobre el cambio de paradigma en Chile: “El derecho penal clásico del siglo XIX se definía como de última razón, y no sigue siendo así. La Ley de Delitos Económicos es el mejor ejemplo: hoy el legislador piensa en la herramienta penal como parte del instrumental del Estado para enfrentar problemas regulatorios”.

“Si uno infringe una regla de negocios, ya no depende del cliente que la solución sea rápida, porque eventualmente alguien más se va a entrometer: la víctima o el fiscal. En un mundo con el empresariado bajo escrutinio público permanente, la respuesta a esa idea de la ‘última ratio’ requiere hoy una mirada distinta”, remata.

Nuevo gobierno y Suprema

- El nuevo Gobierno llega con una promesa fuerte de combate a la delincuencia. ¿Cómo se moverá el tablero penal a partir de marzo?

- Ramos: Lo que se requiere con urgencia es un trabajo de capacitación y coordinación. Tenemos institucionalidad nueva, como la Fiscalía Supraterritorial y normas contra el crimen organizado. Hay que ver qué tan eficientes son para luego ver si es necesario una medida adicional. En el ámbito de la criminalidad económica también tienen que ocurrir fenómenos para ver si las medidas fueron eficaces.

- Bofill: Este Gobierno entrante ha manifestado la voluntad de ir de frente. Y esa promesa la van a tratar de cumplir. Pero además, existe una alta expectativa, no sólo en delincuencia callejera y organizada, sino también en materia empresarial y económica (…) De alguna manera, tenemos un país que, a nivel de gobierno y Poder Judicial, sigue funcionando con los ritmos del siglo XX. Hoy todo requiere un análisis y puesta en práctica mucho más rápido y se necesita una mirada fresca.

- Respecto al Poder Judicial, la próxima semana asume la primera mujer en la presidencia de la Corte Suprema en un contexto de ministros destituidos. ¿Qué visión tienen de esta crisis?

- Ramos: Es indudable que estamos ante una de las crisis más importantes que han existido. Los fenómenos de corrupción como los que estamos viendo ponen en cuestionamiento las confianzas en el sistema. Quien recurre a la justicia supone que la justicia funciona en término de reglas claras y transparentes para todos; no que las cosas se resuelven entre cuatro paredes o en un pasillo de la Suprema.

- Bofill: Es simbólicamente valioso que una mujer presida la Corte. Hoy la Suprema enfrenta un desafío inédito con tres ministros destituidos en un año. Las comunicaciones modernas permitieron descubrir cosas que no deben ocurrir nunca. Hay que reconstruir la imagen del Poder Judicial y eso pasa por la probidad, pero también por adaptarse a los tiempos. El sistema no se puede demorar seis u ocho años en resolver un problema (…) Tenemos conciencia del mal estado de la judicatura civil hace años. Hay un proyecto de reforma que duerme el sueño de los justos. Al final del día, el Poder Judicial es un servicio para las personas. Si alguien tiene un problema con un contrato de arriendo y el tribunal demora años, el sistema no está dando respuestas.