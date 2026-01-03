Kast califica detención de Maduro como "una gran noticia para la región" y llama a coordinar "el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país"

"Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", dijo Kast, quien asumirá el 11 de marzo próximo.

El Presidente electo, José Antonio Kast, calificó este sábado como "una gran noticia para la región" la captura de Nicolás Maduro tras un ataque de Estados Unidos a Venezuela.

"Su permanencia en el poder, sostenida por un narcorégimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado. Maduro no es el Presidente legítimo de Venezuela, y desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional", dijo Kast, quien asumirá el 11 de marzo próximo.

"Ahora comienza una tarea mayor. Los gobiernos de América Latina debemos asegurar que todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas; coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país; apoyar la recuperación de su sistema democrático; y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado. La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional", agregó el mandatario electo en su cuenta en X.

El presidente Donald Trump confirmó que su gobierno llevó a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela y aseguró que el mandatario Nicolás Maduro "junto con su esposa, fue capturado" y expulsado del país en un vuelo, para enfrentar cargos criminales en Estados Unidos.

El mandatario venezolano enfrenta cargos por conspiración de narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer dichas armas contra EEUU.