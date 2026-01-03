Qué sigue tras la caída de Maduro: el análisis de un exoficial de la CIA

El exagente de la CIA, Rick de la Torre, explica cómo se ejecutó la operación que sacó a Nicolás Maduro del poder, por qué considera que no habrá una ocupación directa de EEUU y cuáles son los próximos objetivos políticos, militares y judiciales. Acá, explica porqué María Corina Machado no lideraría la transición en primera instancia, tal y como adelantó Trump.

“Esto es nada más el primer capítulo. Hay varios otros y tienen nombre: Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino López”. Así resume la operación estadounidense, que dio con la detención de Nicolás Maduro, Rick de la Torre, oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en entrevista con DFMAS.

El también fundador y director ejecutivo de Tower Strategy, una firma de asesoría estratégica con sede en Washington, explica que la acción “es una coordinación perfecta entre el Departamento de Defensa y la agencia, que sigue al nombramiento hace unos meses de Maduro y sus cercanos como narcoterroristas”.

“Eso se refleja en el profesionalismo y la perfección de los métodos. Lograron hacer todo esto con muy poca violencia y sin víctimas colaterales”, agrega.

Según el experto, la extracción del líder del régimen y su esposa, Cilia Flores, vendrá acompañada de otras acciones que permitan encausar un gobierno de transición y la instalación de una nueva administración “que garantice el no retorno de quienes han estado en el poder por más de dos décadas”.

Como experto en inteligencia militar, De la Torre detalla que este tipo de acciones militares cumplen fórmulas que ya están predeterminadas y que solo sufren modificaciones por “variables de tiempo, clima, fases de la luna, el viento y otro factores”.

“Por eso no se dio antes ni después. En la madrugada se determinó que esa era la mejor oportunidad, se avanzó y se logró”.

Sus palabras coinciden con las del Presidente Donald Trump quien, en conferencia de prensa este mismo sábado, dijo que la maniobra estaba prevista para hace días atrás, pero las condiciones climáticas no habían sido óptimas para actuar.

Las dudas que deja la operación

La salida de Maduro del poder abrió un escenario inédito para Venezuela y la región.

Tomando en cuenta las palabras del titular de la Casa Blanca, el oficial de inteligencia y seguridad estima que la operación no apuntaría a una ocupación directa del país caribeño, sino a un control transitorio enfocado en estabilizar, generar recursos y preparar el terreno para una transición política y económica.

Eso sí, advierte que la idea de que Washington “gobierne” Venezuela durante la transición genera riesgos si no se aclaran rápidamente los detalles. “¿Con quién vas a negociar? ¿Con quién vas a establecer algo en Venezuela?”, se pregunta.

La duda se abre cuando, legalmente, quien asume el poder en situaciones como estas es quien ocupa la vicepresidencia. En este caso, está al mando Delcy Rodríguez, pero para De la Torre, ella no sería una interlocutora válida en esta etapa considerando que también está involucrada en actividades ilícitas.

Sin embargo, Trump aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado directamente en conversaciones con ella en este período de transición.

A juicio del oficial, ese mensaje fue “posiblemente un fallo de parte de Trump por el momento” y considera que debería corregirse en los próximos días.

Según él, el foco inicial de EEUU estaría en reactivar las fuentes de ingresos del país para financiar la reconstrucción. Petróleo, minerales y oro aparecen como los ejes centrales de esta estrategia, con el objetivo de “establecer una manera de generar recursos para el pueblo” y atraer inversiones de forma inmediata.

En paralelo, De la Torre dice creer que el capítulo judicial no está cerrado. Los procesos contra figuras clave del régimen, como altos mandos militares y dirigentes políticos, seguirán avanzando “durante los próximos días, semanas y meses”.

María Corina Machado y el factor militar

La otra duda que quedó durante la jornada es el rol de la líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Trump dejó entrever que ella no estaría preparada para la transición por falta de apoyo interno, pero para De la Torre esa posición está más relacionada con el hecho de que Machado no tiene el control efectivo sobre las Fuerzas Armadas más allá del respaldo popular. “Primero hay que establecer ese tipo de control para entonces introducir en la dinámica política a una persona como María Corina Machado y restablecer la democracia”, explica.

En ese contexto, dice esperar que el poder transitorio no quede en manos de figuras del chavismo.

Consultado respecto de la posibilidad de que militares estadounidenses se establezcan por un periodo indeterminado en el país caribeño, con la premisa de garantizar el orden y de que los planes estabilizadores avancen, De la Torre dice: “Es posible, pero con un rol acotado”.

Eso sí, aclara que no sería para administrar el país, sino para proteger intereses estratégicos y garantizar la seguridad de personal extranjero. La experiencia de Irak, recuerda, dejó lecciones claras sobre los errores de una ocupación directa y prolongada.

A su juicio, la base de soldados y suboficiales venezolanos estaría mayoritariamente alineada con el cambio. “Ellos quieren una Venezuela libre”, afirma, aunque reconoce que el comportamiento de los altos mandos es una incógnita distinta.

Sin respaldo externo a Maduro

Uno de los puntos clave del análisis es el aislamiento internacional del régimen saliente. Para De la Torre, ni Cuba, ni Rusia, ni Irán, ni China tienen hoy incentivos o recursos para intentar restablecer a Maduro en el poder: “De verdad no queda nadie para reestablecer un régimen como el de Maduro”.

Mirando hacia adelante, el experto plantea que la hoja de ruta debería centrarse en trabajar con líderes democráticos venezolanos y con inversionistas, tanto estadounidenses como internacionales. Un rol clave, dice, lo tendrán los venezolanos en el exilio que cuentan con capital y conocimiento para regresar y participar en la reconstrucción del país.

“El mensaje es claro: invierte, regresa, reconstruye, y el gobierno de Estados Unidos te respalda”, resume De la Torre.