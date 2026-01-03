María Corina Machado convoca a una transición democrática: "Venezolanos, llegó la hora de la libertad"

La dirigente opositora venezolana afirmó que Nicolás Maduro enfrenta la justicia internacional y convocó a una transición democrática que restablezca el orden institucional, libere a los presos políticos y reactive la economía.

María Corina Machado, dirigente opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, afirmó que Nicolás Maduro enfrenta desde ahora a la justicia internacional por presuntos crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y extranjeros. En un comunicado en redes sociales, Machado subrayó que, tras la negativa del mandatario a aceptar una salida negociada, “el gobierno de Estados Unidos decidió actuar para hacer cumplir la ley”, un hecho que, según ella, marca “un punto de inflexión en la crisis política del país”.

Machado sostuvo que este nuevo escenario abre la puerta a una etapa en la que debe prevalecer la soberanía popular y la soberanía nacional, con el objetivo de “restablecer el orden institucional, liberar a los presos políticos y sentar las bases para la reconstrucción económica y social de Venezuela”. La dirigente enfatizó que el país requiere un proceso de transición que involucre a toda la sociedad y que tenga un impacto directo en el ordenamiento institucional y en la recuperación de la economía nacional.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad.

En el comunicado, Machado reiteró su respaldo a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo, afirmando que debe asumir “de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”. La dirigente destacó que la restitución del liderazgo institucional es fundamental para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela, un país cuya gestión administrativa y financiera se ha visto afectada por la crisis política y la presión internacional.

La opositora hizo un llamado a los ciudadanos dentro del país a mantenerse organizados y atentos a las próximas directrices, que -según indicó- serán comunicadas por canales oficiales. Asimismo, instó a los venezolanos en el exterior a movilizarse políticamente y a involucrar a gobiernos y actores internacionales en lo que describió como un proceso de transición democrática que, en su visión, permitirá “construir una nueva Venezuela”.

Machado concluyó que el objetivo final es la consolidación de una “nueva Venezuela”, en la que se priorice la libertad, el orden institucional y la recuperación económica.