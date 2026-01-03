Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe

La FAA cerró el espacio aéreo "debido a los riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso", dijo la agencia en un aviso a los aviadores.

Por: Reuters

Publicado: Sábado 3 de enero de 2026 a las 18:08 hrs.

Venezuela Aerolíneas Trump Nicolás Maduro Maduro
<p>Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Formalizarán por ocultamiento de bienes a dueños del Hotel Renaissance
2
DF LAB

Reporte destaca a Chile como el país con mayor madurez en ciberseguridad de la región
3
Señal DF

Roberto Zahler: “Cuesta recordar un gobierno que se inicie con mejores condiciones macroeconómicas internas”
4
Economía y Política

Inversiones declaradas por chilenos en EEUU se disparan en el primer año de convenio de doble tributación
5
Internacional

Maduro llega a base militar en Nueva York donde será juzgado por narcotráfico
6
DF MAS

Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río
7
DF MAS

La nueva startup de fundador de Clean Copper tras la quiebra: apostó por el personal de aseo y levantó US$ 600 mil con Invexor
8
Mercados

Los ejecutivos que custodian y hacen crecer la fortuna de los principales family offices del país
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete