Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe
La FAA cerró el espacio aéreo "debido a los riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso", dijo la agencia en un aviso a los aviadores.
Noticias destacadas
Las principales aerolíneas estadounidenses cancelaron este sábado cientos de vuelos tras una operación militar en Venezuela que se saldó con la captura del Presidente Nicolás Maduro.
American Airlines, Delta, Spirit Airlines y JetBlue Airways comenzaron a cancelar vuelos a primera hora de la mañana del sábado en cumplimiento del cierre del espacio aéreo decretado por la Administración Federal de la Aviación (FAA, su sigla en inglés) en el Caribe.
La FAA cerró el espacio aéreo "debido a los riesgos de seguridad de vuelo asociados con la actividad militar en curso", dijo la agencia en un aviso a los aviadores. La agencia declinó hacer más comentarios.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, dijo en una publicación en la red social X que las restricciones del espacio aéreo se levantarán "cuando sea apropiado".
Las compañías aéreas renunciaron a las tasas de cambio y a las diferencias de tarifa para los clientes afectados por los cierres del espacio aéreo si cambiaban sus vuelos para más adelante en el mes.
"Renunciaremos a las tasas de cambio/cancelación y a las diferencias de tarifa para los clientes que viajen del sábado 3 de enero al domingo 4 de enero de 2026", dijo JetBlue Airways en su aviso.
Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a su mandatario, Nicolás Maduro, en una operación nocturna el sábado, dijo el Presidente estadounidense Donald Trump, prometiendo poner al país bajo control de Washington por ahora, desplegando incluso fuerzas si es necesario.
Mientras tanto, Air Canada dijo que sus operaciones al Caribe y Sudamérica continúan en la actualidad "con normalidad" bajo la orientación de Transport Canada. "Seguimos vigilando de cerca la situación e informaremos en caso necesario si la situación cambia", declaró la aerolínea.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
Cinco innovaciones alimentarias que buscan revolucionar la industria
Una sopa de colágeno de salmón, proteínas de algas, nanoburbujas para hidroponia y una solución para el agro con microorganismos del Desierto de Atacama son parte del Catálogo 2025 de innovación alimentaria, de Transforma Alimentos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete