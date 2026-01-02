Cómo Nokia pasó de ser víctima del iPhone a un acuerdo de US$ 1.000 millones con Nvidia

La empresa finlandesa que trajo al mundo el 3310 -conocido como el “ladrillo”- se reinventó para la revolución de la IA.

Pocos sonidos digitales han penetrado en el cerebro humano como el tono de llamada de Nokia. En 2009, la melodía característica del gigante finlandés de la telefonía móvil era omnipresente: se reproducía aproximadamente 1.800 millones de veces al día en todo el mundo, el equivalente a 20.000 veces por segundo. El tono de llamada se había convertido en sinónimo de la compañía que dominó la revolución de los teléfonos móviles desde mediados de los años ‘90 hasta su apogeo en 2008.

Entonces, la música cesó. La llegada del iPhone y de smartphones Android más económicos provocó un desplome en sus ventas y pareció llevar a la compañía al fracaso, junto con otros pioneros de la telefonía móvil como BlackBerry.

Sin embargo, en 2025, Nokia se reinventó. El último cambio de rumbo de la compañía, que busca proporcionar el hardware necesario para conectar servicios en la nube y centros de datos, fue respaldado en octubre por Nvidia, que anunció sus planes de invertir US$ 1000 millones en Nokia. Ambas firmaron una alianza estratégica para incorporar IA a las redes de telecomunicaciones.

La capacidad de Nokia para renovar su negocio se ha convertido en parte de su identidad, dice su último director ejecutivo, Justin Hotard. “Esto tiene un gran legado”, declaró al Financial Times. “Esa capacidad de decir: ‘Oh, este era el problema que resolvíamos ayer, este es el que tenemos que resolver hoy’... es algo natural (para Nokia)”.

La evolución del grupo finlandés, desde una única fábrica de papel en 1865 a un actor importante en la revolución de la IA, ha cosechado la admiración de analistas y figuras de la industria.

Para el 2000, Nokia poseía el 26,4% del mercado mundial de teléfonos móviles, según CCS Insight. En su apogeo en ese año, Nokia valía unos € 286.000 millones y se estimaba que contribuía con aproximadamente el 4% del PIB de Finlandia. Su modelo más popular, el 3310, también conocido como el “ladrillo”, llegó a vender 126 millones de unidades.

Sin embargo, el fracaso de Nokia en comprender la importancia de la era de los teléfonos inteligentes, iniciada con el lanzamiento del primer iPhone en 2007, le costó muy caro. “Nokia se resistió al cambio, reaccionó demasiado lentamente y no logró rediseñar su plataforma de software (para competir con Android e iOS)”, dijo Ben Harwood, analista de New Street Research.

En un último intento por consolidarse, en 2011 Nokia adoptó el sistema Windows Phone de Microsoft para producir una serie de teléfonos bajo la marca Lumia. Los teléfonos fracasaron y la decisión fue el clavo en el ataúd para el negocio, según Wood. Nokia vendió su división de dispositivos y servicios (que albergaba su otrora líder mundial en telefonía móvil) a Microsoft por € 5.400 millones en 2014. Sus ingresos habían caído desde un peak de € 37.700 millones en 2007 a sólo € 10.700 millones cuando se vendió.

En 2008, Nokia estaba “a punto de alcanzar el 40% del mercado mundial”, dijo Wood, añadiendo que “nunca pensaron que verían una pérdida de participación tan catastrófica como la que terminó ocurriendo”. Como la marca Nokia estaba desapareciendo rápidamente de la mente de los consumidores, le correspondió al nuevo director ejecutivo Rajeev Suri trazar un rumbo diferente para la compañía.

La adquisición por parte de Nokia de la participación de Siemens en una empresa conjunta de redes por € 1.700 millones en 2013 de repente representó alrededor del 90% de los ingresos de Nokia después de que se retiró del negocio de teléfonos móviles. “Esa tenía que ser la base, porque no se puede inventar una empresa sobre un núcleo débil”, dijo Suri, quien dejó Nokia en 2020, al FT, y agregó que su “primera prioridad” era “eliminar cualquier ambigüedad sobre lo que Nokia iba a ser”.

Para convertir a Nokia en un actor clave en el negocio de redes, Suri realizó la mayor adquisición en la historia de Nokia: un polémico acuerdo de € 15.600 millones por el proveedor francés de redes Alcatel-Lucent en 2015. “Adquirir Alcatel fue una de las decisiones más audaces que tomamos”, dijo Suri. “Recuerdo que al bajar del escenario en la junta general extraordinaria (para la operación), algunos accionistas minoritarios me dijeron: ‘No hagan esto’. Pero yo les dije: ‘Lo agradecerán dentro de unos años’”.

Sin embargo, la creciente fortaleza de los fabricantes chinos Huawei y ZTE, que eran percibidos como proveedores de una tecnología de red móvil más avanzada, redujo la ampliada participación de mercado de Nokia.

A pesar de la cautela de algunos gobiernos sobre las implicaciones para la seguridad nacional de dar a empresas chinas roles clave en infraestructura crítica, los dos proveedores ganaron contratos de algunas de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Europa, incluidas BT, Telefónica y Deutsche Telekom.

Con el negocio principal de Nokia nuevamente bajo amenaza, la compañía cambió de dirección por segunda vez en una década. Bajo la dirección del entonces director ejecutivo Pekka Lundmark, la empresa avanzó aún más hacia tecnologías más nuevas, como servicios en la nube, centros de datos y redes ópticas, y adquirió el especialista en redes ópticas Infinera por 2.300 millones de dólares en febrero.

Shaz Ansari, profesor de estrategia e innovación en la Universidad de Cambridge, dijo que la capacidad de una empresa para reinventarse con éxito “deriva de la agilidad específica del negocio: la forma en que maneja el fracaso, la forma en que reasigna recursos”. “Nokia tiene la inusual capacidad de interrumpir el funcionamiento de las empresas cuando no están trabajando”, añadió. “Ha sido capaz de adaptarse no sólo a diferentes productos, sino también a diferentes sectores”.

Hotard, quien sucedió a Lundmark en abril, ha buscado posicionar a Nokia para capitalizar el “superciclo de la IA” que cataliza cientos de miles de millones de dólares en inversión en centros de datos cada año. La tecnología óptica de Nokia permite la transmisión de información entre centros de datos y produce enrutadores que habilitan servicios en la nube.

La última transformación captó el interés del fabricante de chips Nvidia, considerado ampliamente como el artífice de la revolución de la IA. La noticia de la inversión de la empresa más valiosa del mundo hizo subir las acciones de Nokia un 25%. Hoy en día, el grupo está valorado en unos € 32.000 millones, aunque esa cifra sigue siendo una fracción de las vertiginosas cifras alcanzadas durante el auge del 3310.

Sin embargo, algunos analistas han expresado su preocupación de que la nueva estrategia podría dejar a Nokia expuesta al altamente volátil panorama de inversión en inteligencia artificial, que está atrayendo a una gran cantidad de rivales potenciales, como Ciena y Cisco, ansiosos por reclamar su porción del pastel del gasto.

Paolo Pescatore, analista de PP Foresight, dijo que había “preocupaciones significativas” sobre los futuros retornos de la inversión en IA para los operadores de red, dada “la renuencia de los clientes a depender demasiado de un solo proveedor”. Sin embargo, Hotard no se deja intimidar: “Hay una mentalidad... Algunos la describen como la voluntad de seguir luchando. Pero creo que también se reconoce que el camino hacia la supervivencia no siempre será lineal; simplemente tendremos que adaptarnos”.