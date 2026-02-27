México, el día después de acabar con El Mencho

Las noticias corrían por WhatsApp y redes sociales. Mataron a El Mencho, refugiarse en sus casas, eran los mensajes que recibían en Jalisco y en buena parte del centro del país. El caos inicial fue seguido por una tensa calma en capitales y pueblos, y con los días han capturado a más líderes de plaza y mandos medios del cartel, una organización hoy día descabezada y sin rumbo claro o línea de sucesión.

La última vez que casi detuvieron a El Mencho, creador y líder absoluto del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en 2015, su hijo, El Menchito, disparó un lanzacohetes de fabricación soviética que derribó un helicóptero de la Marina mexicana que iba tras sus pasos.

Una respuesta de ese calibre, o más, se esperaba el domingo 22 de febrero luego de que el Ejército y la Guardia Nacional, una división militar que funciona como policía especial coordinada a nivel nacional por autoridades militares y civiles, diera con el paradero de Nemesio Oseguera Cervantes, quien fue alcanzado por proyectiles en un bosque cercano a su casa en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas de Guadalajara.

La pista para encontrarlo fue una amante. Siguieron, en colaboración con agencias de inteligencia de EEUU, al chofer que llevaría a la mujer hasta la casa y así dieron el golpe el domingo cuando el sol empezaba a clarear. Fue en su camino a Ciudad de México donde falleció. Entremedio, primero con la desconfianza de la información -lo habían dado por muerto varias veces antes- el país empezaba a convulsionarse, literal y metafóricamente, con la noticia.

Las primeras sospechas aparecieron en redes sociales. Incendios en la turística zona de Puerto Vallarta, en el mismo estado (región) de Jalisco daban cuenta de que “algo pasaba”.

Mariana, que prefiere mantener su nombre completo en anonimato, cuenta desde la zona que diariamente recibe cientos de turistas sobre todo desde EEUU, que las barricadas empezaron hacia mediodía y no se detuvieron en toda la jornada del domingo. Hasta este jueves, la situación era de una normalidad extraña, y todos en grupos de WhatsApp esperan que las represalias lleguen. “No estamos viviendo normal, hay temor en el aire. Es como que el domingo no ha terminado todavía”, dice por teléfono.

En Guadalajara, la capital del Estado, la situación era similar. Ese domingo había ruidos de aviones y helicópteros inusuales para un domingo en la mañana. Pedro Calderón, empresario turístico de la ciudad, cuenta que ese día esperaba a un grupo grande de turistas que llegarían vía el aeropuerto local. Pero rápidamente los vuelos se vieron retrasados o suspendidos por amenazas de una incursión del cartel al terminal aeroportuario, lo que terminó siendo falso.

“Los turistas, sobre todo gringos, asiáticos y europeos preguntan siempre por las amenazas que hay en la zona y se les dice la verdad. Que en ciertas zonas hay presencia de cárteles de narcotráfico y luchas entre grupos rivales. Pero eso no pasa ni en Guadalajara, Zapopan o Vallarta, había como una ley implícita de respetar esas zonas turísticas. Eso se quebró el domingo. Esperamos que esto no siga aumentando porque se nos viene el Mundial (de fútbol) y Jalisco es sede oficial. Tengo reservas completas, y hasta ahora ninguno ha cancelado”, cuenta.

El lunes desde la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, el general y secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, trataban de aplacar esos temores en una conferencia de prensa matutina. “Todo está en calma y normalizado”, dijo varias veces la jefa de Estado. Mariana no cree en ese discurso.

El mismo lunes por la mañana, en las carreteras -en particular la que une Oaxaca, al suroeste, con Puebla y Ciudad de México, que fue recorrida por este reportero- la situación era de calma, aunque la presencia de la Guardia Nacional y policías en las plazas de peaje en mayor número indicaba alerta.

El ambiente estaba raro.

El balance del domingo fue de cinco estados sin clases, siete aerolíneas con vuelos suspendidos a Puerto Vallarta, 30 muertos del CJNG, 27 uniformados caídos y más de 250 bloqueos en caminos. Se incendiaron 51 sucursales del Banco del Bienestar, entidad pública que paga beneficios sociales y se vandalizaron 81 Oxxo, la firma más emblemática de Femsa.

Los mayores incidentes no se dieron en la misma captura del capo de la droga, sino durante el día en varios lugares del país que trataban de defender sus plazas y poderío. Una de las principales características operativas del Cartel es que vendía “franquicias” a grupos locales. Por cierta cantidad de dinero, podían ser una célula oficial que tenía derecho a dividir su tiempo: una parte a defender los intereses de El Mencho y su intrincada organización vertical, y la otra a cometer sus propios delitos como cobros de piso a productores o comercios de su zona.

Si esto fuese una empresa tradicional y abierta a bolsa, al menos un hecho esencial habría sido clave: el fundador, presidente y CEO de la organización más grande del mundo en su tipo, había muerto. Pero no sólo él, también fue capturado su mano derecha y coordinador financiero, una especie de CFO, Hugo César Macías, conocido como El Tuli, quien también murió, no sin antes hacer un llamado a matar policías, por los que ofrecía 20 mil pesos mexicanos (poco más de US$ 1.000) por cabeza. En su maleta se encontraron US$ 1,5 millón en efectivo.

La organización estaba descabezada, pero las detenciones siguieron durante la semana. Muchos de los líderes de plaza que salieron a organizar bloqueos y que eran seguidos hace tiempo por las autoridades fueron detenidos o abatidos. El CJNG estaba formalmente en crisis.

El poder del Cartel de las 4 letras

El Mencho tenía 59 años cuando murió en algún punto del cielo de México. La versión oficial es que estaba tratando de ser reanimado en un avión con rumbo a Ciudad de México cuando expiró.

También llamado “El Señor de los Gallos”, Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad rural de Culotitlán, un municipio de Michoacán. Creció en una familia pobre que se dedicaba al cultivo de palta. Allí vivió con cinco hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Abandonó la escuela primaria y a los 14 años comenzó a cuidar plantíos de marihuana, una ocupación muy usual en ciertas zonas rurales del país.

Pero luego miró al norte. Según se ha documentado en prensa y documentos oficiales, llegó a pie a California. Allá comenzó una vida delictual “normal”: algunos robos, estafas y poco más. Usó diversos nombres: Rubén Ávila, José López Prieto, Miguel Valadez, Carlos Hernández Mendoza, Roberto Salgado.

En mayo de 1986 fue arrestado en San Francisco por robo y portación de arma. Según la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, para esa fecha ya se había involucrado en producción y tráfico de metanfetamina. Y tenía un socio: Abigael González Valencia, El Cuini, hermano de su única esposa, Rosalinda, a quien hoy se le denomina “La Jefa”, pero eso vendría mucho después. En EEUU nació su primer hijo, Rubén Oseguera González, El Menchito.

Con El Cuini creció criminalmente. Ambos detenidos y condenados a cinco años de prisión, fueron deportados a México a inicios de los años ‘90.

De vuelta en México se hizo policía municipal en Cabo Corrientes, cerca de Puerto Vallarta. Luego pasó a la localidad de Tomatlán.

Tras ese fugaz paso por la policía llegó a Michoacán. Ya entonces era integrante del cártel del Milenio, una organización fundada por la familia Valencia, vinculados al clan de su esposa. Como buen ex policía, Nemesio fue designado como sicario y escolta del líder del grupo, Armando Valencia Cornelio, El Maradona.

Según reportes de prensa, El Mencho siempre admiró a su jefe y quería ser como él. Lo consiguió con creces un par de años después gracias a alianzas con otros cárteles, como el del Chapo Guzmán y el desplazamiento de otras mafias locales, como La Resistencia, Los Zetas y Los Caballeros Templarios.

Según un reporte de la DEA, la fortuna del Mencho superaba los US$ 1.000 millones. A la droga, le sumó otras actividades para diversificar sus negocios y lavar dinero. Según las autoridades de EEUU, se le reconocen 58 compañías dedicadas a la construcción, ganado y tequila, así como a la venta de metales y joyas preciosas. Todas, siempre, operaron legalmente. En paralelo, fue parte de una red de huachileo, que es la técnica de robar desde ductos o camiones combustible para luego venderlo como si fuera legal en bencineras. En su cartera de activos sumaba negocios de bienes raíces, centros comerciales y restaurantes.

El CJNG logró tener presencia en todos los estados de México, en casi todos los de EEUU y en todos los continentes. En parte lo logró porque en los 2000 fue de los primeros en usar precursores químicos para anfetaminas y otras drogas. Ya no necesitaba extensiones inmensas de tierras como el Chapo Guzmán, sino que con un laboratorio y el empleo de químicos, biólogos y médicos, lograba su objetivo y así amplió su clientela, no sólo atendía a EEUU, sino a todo el mundo. Especialmente se le asocia con mafias de India y Bangladesh, así como fuerte presencia en Oceanía y vínculos con empresas chinas que le vendían precursores químicos para fabricar su droga. El producto top de línea últimamente era el fentanilo.

En 2012 lo capturaron, pero fue liberado en un par de horas, gracias a sus vínculos con autoridades locales. El Mencho financiaba ostentosas fiestas en pueblos donde operaban y daba fardos de dinero a sus aliados para que los repartieran entre los pobres. Lo mismo con autoridades locales a quienes les financiaba lujos y campañas políticas. En 2015 fue el segundo intento, con el derribo del helicóptero, que también marcó un punto de inflexión y un mensaje claro: a diferencia de los otros capos, El Mencho iba a usar su poder contra todo el Estado mexicano si era necesario.

El CJNG incorporó tecnología de guerra. Por ejemplo, su agrupación fue la primera en usar drones de vigilancia y espionaje, pero también cargados con municiones para disparar. Su última innovación fue la creación de zonas aéreas protegidas con drones de última generación.

Al Mencho también se le atribuye que importó a mercenarios colombianos y exguerrilleros para capacitar a sus hombres. Famosas son sus bombas antipersonales o “quiebrapatas” que han causado decenas de amputaciones.

El Mencho no ostentaba lujos como se muestra en las películas de narcos. Tampoco se escondía en las montañas. Vivía en Tapalpa Country Club, al lado de un club de golf, en una zona de bosques y rutas de senderismo rodeado de hoteles. En redes sociales hay decenas de turistas que dicen haberse quedado ahí sin saber quien era el habitante de una casa sin lujos exteriores impresionantes.

Al interior de su vivienda se encontraron imágenes de San Judas Tadeo y de la Virgen de Guadalupe. Pero también un paquete de melatonina. El Mencho no dormía bien.

Esta era la residencia donde capturaron al líder del cártel.

¿Y ahora qué?



Sin El Tuli, el liderazgo al interior del CJNG no está claro. Sobre todo porque sus vástagos o están presos o muertos.

El hijo del capo, Rubén Oseguera, El Menchito, cumple desde 2020 una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y uso ilegal de armas.

Antonio o también conocido como Tony Montana, hermano de El Mencho, y que era clave en el blanqueo de dinero, fue entregado por el gobierno mexicano a EEUU en febrero del año pasado.

Mismo destino tuvo Abigael González Valencia, El Cuini, cuñado y figura de los inicios de El Mencho, también enviado a EEUU por parte de México.

Abraham, Don Rodo, otro hermano de El Mencho, fue capturado este mes y su destino está en manos de autoridades mexicanas.

La viuda de El Mencho, Rosalinda González Valencia, La Jefa, a pesar de que ha sido identificada en innumerables veces como una pieza clave de la organización por lo que fue arrestada en 2018, fue liberada el año pasado por un juez local, provocando el enojo del actual gobierno.

Según reportó el medio Milenio, “podría ocurrir que el relevo al frente del CJNG provenga del clan de los González Valencia, que encabezan el cartel de Los Cuinis. La familia, originaria de Michoacán, como El Mencho, está formada por 18 hermanos, hombres y mujeres. La Jefa tiene una sólida carrera criminal, anterior a su matrimonio con Oseguera, lo que la coloca como una sucesora natural”.