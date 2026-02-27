Click acá para ir directamente al contenido
México, el día después de acabar con El Mencho

Las noticias corrían por WhatsApp y redes sociales. Mataron a El Mencho, refugiarse en sus casas, eran los mensajes que recibían en Jalisco y en buena parte del centro del país. El caos inicial fue seguido por una tensa calma en capitales y pueblos, y con los días han capturado a más líderes de plaza y mandos medios del cartel, una organización hoy día descabezada y sin rumbo claro o línea de sucesión.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Sábado 28 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

