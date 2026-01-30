ICE y el autócrata tambaleante de Estados Unidos

Como gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem lanzó una campaña antidroga con el eslogan: “Metanfetamina: Estamos en eso”. El control del mensaje de Noem no ha mejorado claramente como secretaria de seguridad nacional de Donald Trump. El sábado, Noem insistió en que Alex Pretti, asesinado, estaba “blandiendo” un arma con intención de atacar a agentes federales. Cualquiera que viera los videos de Minneapolis habría visto a un hombre al que le dispararon 10 veces por la espalda después de intentar proteger a una mujer de ser maltratada. Noem, sin embargo, instruyó a los estadounidenses a ignorar lo que vieron con sus propios ojos.



Como va Noem, va el resto del equipo de Trump. Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto de Trump y autoproclamado policía malo, llamó a Pretti un “terrorista doméstico”. Esto hizo eco de lo que la administración dijo sobre Renée Good, una mujer de 37 años, que también fue asesinada a quemarropa en Minneapolis hace dos semanas. Aunque su vehículo giraba a baja velocidad, y el oficial le disparó a través de la ventanilla lateral, el equipo de Trump dijo que estaba usando su auto como arma. Tras el asesinato de Pretti, el secretario de defensa de Trump, Pete Hegseth, dijo a los agentes de ICE en una publicación en X que “los respaldamos 100%. Están SALVANDO al país”.



Todo esto plantea la pregunta: con autócratas como estos, ¿quién necesita demócratas? Es posible que los demócratas reales fallen el gol cantado que Trump les ha presentado. Llegó al cargo con la inmigración como su tema más fuerte. Los estadounidenses querían que deportaran a criminales violentos y que se hiciera cumplir el control fronterizo. En cambio, Trump ha convertido a ICE en una fuerza paramilitar amenazante que detiene a niños de 5 años, saca a ancianos de sus casas, arranca a madres de jardines infantiles y ejecuta a manifestantes no violentos. El público estadounidense está virando bruscamente en contra de estos métodos.



Tras la matanza de Good, JD Vance, el vicepresidente, declaró que los agentes de ICE y patrulla fronteriza tenían “inmunidad absoluta”. Vance y sus colegas están arrasando con la Constitución estadounidense a toda velocidad. Cada una de sus enmiendas clave -la primera sobre libertad de expresión, la segunda sobre derechos de armas, la cuarta sobre protección contra allanamientos sin orden judicial- resulta ser opcional, dependiendo de si es conveniente. Un aspirante a autócrata competente estaría cubriendo sus acciones con la pátina de legalidad, enfrentando académicos contra académicos. Trump, por el contrario, está uniendo a académicos e ignorantes en su contra.



Al hacerlo, está sacando al público de una apatía que es esencial para cualquier golpe de poder. Alguien comentó una vez que la incompetencia de Trump supera su malevolencia. La relevancia de esa observación está en plena exhibición. Pretti era enfermero en una unidad de cuidados intensivos para veteranos. Good era madre de un niño de 6 años, y sus últimas palabras fueron: “Está bien amigo, no estoy enojada contigo”. Cada uno es instantáneamente reconocible como tu vecino amable en cualquier barrio estadounidense que se ofrece a sacar la nieve o a ayudarte a arrancar tu auto. La frase “amabilidad de Minnesota” describe un estado que es particularmente conocido por ese tipo de personas. Retratarlos como terroristas es oscuramente cómico y profundamente inepto.



El temor legítimo es que Trump amañe las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre para detener una derrota republicana ampliamente pronosticada. Pero se está quitando a sí mismo los medios para salirse con la suya. La meta-herramienta disponible para él es la credulidad pública. Suficientes personas deben estar dispuestas a creer que las urnas están siendo llenadas fraudulentamente, o que inmigrantes ilegales están siendo transportados en buses a los centros de votación, para que cualquier truco funcione. Las personas huecas que trabajan para él están destrozando esa herramienta con propaganda fácilmente desacreditada.



Eso, a su vez, amenaza con neutralizar el músculo sobre el terreno de Trump. ICE y la Patrulla Fronteriza son las tropas federales de choque obvias para responder a historias virales sobre “ilegales” inundando los centros de votación. El público estadounidense ahora está profundamente familiarizado con hombres enmascarados apuntando armas a las caras de civiles sin máscara. “Somos la tormenta”, dijo Miller en el funeral del locutor MAGA asesinado Charlie Kirk el septiembre pasado. “Nuestros enemigos no pueden comprender nuestra fuerza, nuestra determinación, nuestra resolución... No son nada. Son maldad”. Esa fue de hecho una amenaza aterradora de Miller. Pero fue súper imprudente. Un autócrata competente estaría alimentando el deseo del país de ser protegido del “enemigo interno”. En cambio, los estadounidenses temen cada vez más a sus supuestos protectores.



Lo mismo aplica en el escenario global. Es difícil encontrar un estadounidense que tema a Mark Carney. El primer ministro de Canadá es para la política exterior de Trump lo que Good y Pretti son para su política doméstica. Un autócrata competente selecciona a sus enemigos con habilidad. El talón de Aquiles de Trump es que empeora en esto con la experiencia