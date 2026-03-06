Chilenos en la zona de conflicto

Luego de que el 1 de marzo Estados Unidos y Israel bombardearan Irán y asesinaran al Ayatolá Alí Jameneí, el país árabe respondió con misiles y drones contra objetivos vinculados a Washington y sus aliados en el Golfo, provocando explosiones en el aire, cierres de espacio aéreo y alertas en varios países de Medio Oriente. En ese escenario, chilenos en Dubái, Doha, Ramala, Riad y Tel Aviv cuentan cómo es vivir en medio de la guerra.

Leopoldo Torres, Dubái: “Uno trata de bajarle el perfil, pero es complicado”

Leopoldo Torres

Leopoldo Torres aterrizó en Dubái con un plan que llevaba años preparando. Había viajado acompañado de su señora y sus cinco hijos de entre 19 y 2 años. El objetivo del viaje era cerrar un acuerdo para producir alfajores y cuchuflís mediante su empresa Chocolada, todo coordinado mediante un jeque árabe. De hecho, Torres llevó a su familia para convencerlos de irse a vivir al país con el argumento de que era uno de los más seguros del mundo.

Pero el viernes pasado todo cambió: “A las 6 de la tarde empezaron las explosiones en el cielo y se veían estrellas blancas”.

Desde el hotel comenzaron a ver cómo los sistemas de defensa interceptaban misiles antes de que llegaran al mar. Para él y su señora lo más difícil ha sido ocultarle a sus hijos menores lo que está pasando. Por eso, dice, intentan no salir, estar dentro del hotel, ver películas y jugar con ellos en las áreas comunes.

Cuando suenan los bombazos suben el volumen de la televisión o ponen música. Otras veces simplemente siguen con lo que estaban haciendo, como si nada hubiera pasado. “Uno trata de bajarle el perfil, pero es complicado porque ellos escuchan los bombazos”, describe.

Torres y su familia tenían su vuelo de regreso a Chile programado para el miércoles de esta semana, pero fue cancelado. Preguntó al consulado chileno, desde donde le respondieron que él mismo debía organizar su regreso con American Airlines.

Cotizó nuevos pasajes para salir del país a través de Grecia y estaban a más de $ 14 millones por persona. Hoy está en un departamento en Abu Dabi, pero dice que quiere volver a Chile.

Al cierre de esta edición aún no tienen fecha de regreso. “Yo me quiero ir ahora con mi familia. Estamos con la guata apretada”, dice.

Lisette Jiménez, Qatar: “Donde estés, los misiles los ves o los sientes”

Lisette Jiménez

Así describe Lisette Jiménez lo que ocurre en Doha, la capital de Qatar. Llegó ahí en 2021 junto a su familia por trabajo y hoy maneja una cuenta de Instagram llamada @Qataricosas donde comparte información para los latinos en la zona.

Antes de esta semana, cuenta, la vida allí había sido tranquila. Eso cambió el sábado pasado. A eso de las 2 de la tarde comenzaron a sentir las explosiones en Doha. Jiménez cuenta que primero fue un sonido fuerte y lejano. Luego otro. Y después muchísimos más.

De hecho, entre el sábado y el domingo, según información difundida por las autoridades locales, cerca de 75 misiles fueron lanzados hacia Qatar.

“Nos pusimos en el lugar más seguro de la casa y nos quedamos ahí hasta que terminó la oleada”, cuenta.

“Las explosiones hacen temblar las ventanas y las puertas. Todo se remece”, comenta.

El gobierno recomendó quedarse en casa. Las clases pasaron a ser online y el sector público entró en teletrabajo. El espacio aéreo fue cerrado. La vida cotidiana, sin embargo, no se ha detenido completamente.

Lisette dice que incluso ha visto lavaderos de autos funcionando, talleres mecánicos abiertos y gente haciendo trámites como cualquier otro día.

“A mitad del Ramadan los niños salen por las calles a pedir dulces. Las autoridades pidieron suspender la actividad por seguridad, pero salieron igual. Media hora después empezó un bombardeo terrible y se escuchaban niños gritando asustados”.

Las interceptaciones no ocurren todas al mismo tiempo. Llegan por “oleadas”, dice. A veces son cinco misiles, otras veces 10.

Ella ha intentado comunicarse con las autoridades chilenas para poder salir de Qatar, pero no ha recibido respuesta. Sólo un correo el primer día señalando que estaban monitoreando la situación.

“Dicen que están monitoreando, pero no saben si estoy viva o no. Nos sentimos abandonados por el Estado de Chile”.

Xavier Abu Eid, Palestina: “Escuchamos las explosiones y ahí recién sabemos que algo pasó”

Xavier Abu Eid

Xavier Abu Eid nació en una familia palestina en Chile y llegó a vivir a ese país en 2008, después de terminar sus estudios de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales. Ese mismo año fue contratado por el equipo negociador del Estado palestino, primero como investigador y luego como asesor del jefe negociador.

En los últimos días, los misiles que cruzan el cielo se han vuelto parte del paisaje. Muchos de los proyectiles lanzados hacia Israel pasan primero sobre Cisjordania antes de ser interceptados.

“Todos los días uno ve cohetes o misiles pasar”.

Según cuenta, la diferencia con lo que ocurre en otros países es que en las ciudades palestinas no existen sistemas de alerta ni refugios antiaéreos.

Las personas simplemente escuchan los estruendos cuando los misiles son interceptados en el aire.

“Escuchamos las explosiones y ahí recién sabemos que algo pasó”, explica.

Hoy las calles están más vacías porque los palestinos prefieren no salir de sus casas. Las escuelas también cerraron y las autoridades han recomendado evitar reuniones y aglomeraciones.

En medio de ese contexto, dice, la situación se ha vuelto aún más tensa de lo habitual y según cuenta, el ejército israelí ha endurecido los controles de movimiento entre ciudades palestinas.

“El conserje de mi edificio hoy avisó que no iba a poder llegar a trabajar porque los israelíes cerraron un punto de control”, explica.

Carla Gálvez, Qatar: “Tengo un hijo de un mes y medio y estamos atrapados”

Carla Gálvez

A unos kilómetros de Lisette, otra chilena vive la misma guerra: Carla Gálvez lleva cuatro años viviendo en Doha con su marido marroquí y su hijo Amir Santiago, que tiene sólo un mes y medio de vida.

Llegó para trabajar en el sector turístico qatarí, al igual que su marido. Fue él quien vio en las noticias que la situación podía escalar. Decidieron preparar un bolso de emergencia con documentos para salir rápido de la casa.

Mientras lo hacían comenzaron las explosiones y tuvieron que correr al espacio más seguro: el pasillo.

“Tenemos un pasillo chiquitito en la entrada que es lo único que está lejos de las ventanas. Entonces movemos el sillón para allá, lo llenamos de cojines y hasta sacamos el colchón para ponerlo de protección”, cuenta.

Desde ese día, sin trabajo en el sector turístico, Carla cuenta que ha estado viviendo con su hijo entre la pieza y el pasillo, corriendo cada vez que suenan las alarmas.

“Estamos en modo alerta todo el tiempo. No sabemos en qué momento vamos a escuchar de nuevo explosiones”.

Por eso ha intentado salir de Qatar. Su única alternativa sería viajar hasta Arabia Saudita, pero eso implica peligrosos trayectos por carretera y trámites migratorios.

De hecho Carla intentó solicitar la visa, pero se la rechazaron. Su esposo tampoco tiene visa aprobada y su hijo, por ser un recién nacido, ni siquiera ha podido iniciar el trámite para tener documentación.

Logró contactarse con el cónsul de Chile en Arabia Saudita, quien le explicó que existe un proceso simplificado para personas que buscan entrar al país para salir de la zona de conflicto, pero sólo para chilenos, entonces no podría irse con su marido.

“¿Cómo voy a irme sola con mi hijo y dejar a mi esposo acá?”.

Betzabé Araya, Dubái: “Las ventanas retumbaban”

Betzabé Araya

Araya es abogada y vive en Dubái hace siete años. Llegó desde Chile con su marido, piloto de avión, cuando su hija mayor tenía 2 años. La menor nació en Emiratos. Hoy tienen 9 y 7 años.

Decidieron instalarse en Emiratos precisamente por una razón: “Nos vinimos pensando en la seguridad de nuestras hijas. Y ahora esa seguridad está un poco en jaque”.

El sábado por la mañana recibió un correo de la embajada chilena. El archivo se titulaba “Emergencia de guerra en Emiratos Árabes Unidos” e incluía recomendaciones de supervivencia: racionar alimentos, tener linternas y mantenerse en casa.

Una hora después comenzaron los estallidos.

“Era súper apocalíptico. Se sentía como un bombazo y las ventanas retumbaban como si hubiera un sismo”.

Para tratar de amortiguar los sonidos de las explosiones a sus hijas, durante el día Araya sube el volumen de la música dentro del departamento y en las noches pone ruido blanco, un sonido constante que suele usarse para ayudar a dormir.

Así han pasado varios días encerradas en el departamento. Está sin su marido, porque comenzó un viaje a Osaka dos horas antes de que partieran los bombardeos. Aún no puede volver.

“Yo le dije: ‘No me interesa que llegues en un mes más. Me interesa que llegues’”.

A pesar de todo, dice que nunca ha sentido pánico porque confía en las capacidades del país para enfrentar una situación de este tipo.

“El foco no somos nosotros. Los ataques son a bases militares. Entonces si me tocaba vivir algo así, prefiero vivirlo aquí que en cualquier otro país”.