Alza de salarios a trabajadores de Bci elevan gastos operacionales del banco

En noviembre de 2025, la entidad del grupo Yarur elevó a $ 1.100.000 el sueldo mínimo de sus colaboradores.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Martes 6 de enero de 2026 a las 15:11 hrs.

<p>Alza de salarios a trabajadores de Bci elevan gastos operacionales del banco</p>

