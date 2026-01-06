Alza de salarios a trabajadores de Bci elevan gastos operacionales del banco

En noviembre de 2025, la entidad del grupo Yarur elevó a $ 1.100.000 el sueldo mínimo de sus colaboradores.

Hace unos meses, Bci, banco ligado a la familia Yarur, anunció que el sueldo mínimo de sus trabajadores se elevaría a $ 1.100.000, cifra que se descompone en $ 980 mil brutos más un monto destinado a alimentación.

Dado lo anterior, la entidad financiera se posicionó como la institución con el mayor gasto operacional del sistema. A noviembre de este año, alcanzó gastos por $ 1.425 mil millones, según el último informe de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Para la firma, esta cifra implicó un alza de 17,12% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando registró $ 1.217 mil millones y se ubicó en el segundo lugar.

El principal gasto de Bci es el beneficio entregado a empleados de corto plazo, es decir, los sueldos, que significaron un desembolso de $ 682.058 millones, siendo el banco con mayor gasto en sueldos.

En este aspecto, para el banco significó un aumento de 29,4% en comparación con el mismo mes de 2024.

El podio

Detrás de Bci y ocupando el segundo lugar se encuentra BancoEstado, que anotó gastos por $ 1.220 mil millones. Para la entidad significó una disminución de 4% en 12 meses, ya que en noviembre de 2024 anotó gastos por $ 1.272 mil millones.

En el tercer puesto Banco de Chile se posicionó con gastos totales por $ 1.035 mil millones, lo que implicó una expansión de 2,4% en un año.

Indemnizaciones

En el caso de beneficios a empleados por término de contrato laboral, es decir, el pago de indemnizaciones, Banco Itaú Chile encabezó el listado, ya que la firma brasileña alcanzó los $ 31.795 millones en esta categoría, aumentando 82,1% en un año.

Respecto de gastos administrativos, destinados a informática y comunicaciones, BancoEstado lideró el podio, ya que la institución destinó $ 152.486 millones para nuevas tecnologías.

Mientras que, Banco Falabella se posicionó como la empresa que más dinero tiene destinados a publicidad, al alcanzar $ 77.013 millones en esta sección, lo que mostró una subida de 10,4% en comparación con noviembre de 2024.