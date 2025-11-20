Bci eleva su salario mínimo a más de $ 1 millón y anuncia paquete de 15 medidas de bienestar
El banco sumó un bono especial que llegará a más de 5 mil trabajadores, un postnatal masculino ampliado y la posibilidad de que mujeres que así lo deseen trabajen hasta los 65 años.
Bci anunció la implementación de 15 nuevas medidas laborales "orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus equipos", en un contexto de crecientes ajustes internos en empresas para adaptarse a nuevas expectativas de flexibilidad y equidad.
El cambio más relevante es la instauración de un salario mínimo interno de $ 1.100.000, aplicable a todos los colaboradores con renta fija y contrato indefinido. La cifra se compone de un ingreso mínimo mensual de $ 980.000 brutos más un monto destinado a alimentación.
Dentro del nuevo paquete, el banco estableció que las trabajadoras que así lo prefieran podrán extender voluntariamente su permanencia hasta los 65 años.
El postnatal masculino se ampliará a 20 días hábiles y se incorporan días libres adicionales vinculados a cumpleaños, hitos familiares y reconocimientos internos. A esto se suma un sistema más simple para solicitar días flexibles, con el objetivo de facilitar la conciliación entre vida personal y laboral.
El banco también aumentó las becas de estudio para hijos de colaboradores.
En materia económica, Bci otorgará un bono especial por única vez a más de 5.000 colaboradores, cuyo monto variará según la antigüedad y el nivel de renta.
