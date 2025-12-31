Medios de pago, cambios en la primera línea y tecnología: los desafíos de la banca para 2026

Tanto Banco de Chile como Itaú se suman al negocio de adquirencia con Banchile Pagos y la adquisición de Klap, respectivamente.

La baja de tasas de interés y el cambio de ciclo político en La Moneda podrían reactivar el principal negocio de la banca en 2026: el crédito. Ello, de la mano de una mayor actividad económica y la aplicación de medidas proinversión del nuevo Gobierno.

Mientras los bancos ajustan sus equipos, incorporando más tecnología y reduciendo sucursales, los márgenes de la industria también se juegan en otros negocios, como por ejemplo, los medios de pago.

Aunque Transbank -cuya propiedad está repartida entre los bancos- sigue manteniendo una posición de liderazgo, otros actores han comenzado a tomar parte de la torta del negocio, como Getnet de Santander, que ya lo superó en utilidades a septiembre de 2025.

En 2026, la cancha de las “máquinas” de medios de pago sumará a un actor con suficiente espalda financiera para competir de igual a igual. Se trata de Banchile Pagos, la recién estrenada red de adquirencia de Banco de Chile, que, en los próximos tres años, tiene como meta alcanzar 150 mil comercios.

60% es la participación de mercado de Transbank.

Por si fuera poco, en diciembre se sumó otro actor al negocio, cuando Banco Itaú anunció la compra de Klap desembolsando $ 40 mil millones.

Como consecuencia, en 2026 “Banco Itaú estará centrado en su negocio de adquirencia, a través del desarrollo de nuevos productos y servicios de valor agregado”, indicó el socio líder de la práctica de payment de EY, Carlos Torres.

Otro banco donde la adquirencia implica un desafío es Bci, que opera a través de su filial Bci Pagos. Al cierre del tercer trimestre reportó pérdidas por $ 842 millones.

Al respecto, Torres aseguró que, en 2026, la filial “tendrá como foco potenciar su oferta de productos y servicios, a través de la innovación y lanzamiento de nuevas funcionalidades”.

Los gerentes

2025 también trajo consigo una serie de cambios en la primera línea de las gerencias de los bancos.

Por ejemplo, en Santander, tras la salida de Román Blanco, Andrés Trautmann asumió en julio 5 como gerente general y country head.

En el caso del Banco BICE, liderado por su CEO, Alberto Schilling, enfrentará un año de consolidación de la fusión con Banco Security, donde la mantención de los clientes de la entidad fusionada será un reto clave, señalan en el mercado.

Basilea e IA

Como desafíos transversales, las entidades deberán enfrentar la implementación de Basilea III y la adopción de inteligencia artificial (IA).Sobre la primera, los bancos deben aplicar las exigencias emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Quedó más pesada y conservadora en comparación con los demás países”, explicó el director de riesgo financiero de PwC Chile, Patricio Jaramillo.

Por otro lado, el managing director y socio de BCG, Gonzalo Troncoso, aseguró que la IA será un complemento potente para los focos estratégicos de la banca, donde la principal oportunidad “estará en usarla de forma pragmática para generar eficiencia, mejorar la gestión de riesgo y optimizar procesos de servicio”.