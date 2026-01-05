"Es una fiebre del oro masiva": Los inversionistas se lanzan a Venezuela tras captura de Maduro

El rápido intento por evaluar oportunidades de inversión en el país se produce después de que Estados Unidos capturara al líder venezolano Nicolás Maduro en una audaz incursión. Pero todavía existe una enorme incertidumbre sobre lo que vendrá después.

Para el gestor de carteras Ben Cleary, cuyo fondo de cobertura duplicó con creces su dinero el año pasado, Venezuela representa una de las mayores oportunidades de la historia para que los inversionistas ganen dinero tras el controvertido ataque de Donald Trump.

Cleary, cuyo principal fondo canalizador, Tribeca Global Natural Resources, generó retornos estimados de 127% el año pasado, está enviando esta semana a un equipo de inversionistas a Caracas para reunirse con posibles socios e inspeccionar activos potenciales. Durante el fin de semana, su equipo mantuvo conversaciones con empresas venezolanas sobre eventuales oportunidades de inversión.

“Todos los bancos están enviando gente”, dijo el inversionista con sede en Australia en una entrevista, al describir numerosas llamadas y reuniones facilitadas por banqueros y corredores, incluidas firmas canadienses. “Es una fiebre del oro masiva”.

El rápido intento por evaluar oportunidades de inversión en el país se produce después de que Estados Unidos capturara al líder venezolano Nicolás Maduro en una audaz incursión. Pero todavía existe una enorme incertidumbre sobre lo que vendrá después.

La vicepresidenta de Maduro, que ahora se ha convertido en presidenta interina, inicialmente denunció el operativo como “bárbaro”, pero también ha pedido cooperación. Trump, sin embargo, dejó claro que considera que Estados Unidos está al mando. También dijo que empresas energéticas estadounidenses gastarán miles de millones de dólares para reconstruir la deteriorada infraestructura energética de Venezuela.

Oportunidades en empresas y en otorgar créditos

Cleary, socio y director de la gestora Tribeca Investment Partners, de US$4.000 millones, obtuvo sus grandes rendimientos el año pasado en parte apostando por metales preciosos y empresas mineras. Afirmó que estaría dispuesto a sumar activos venezolanos por hasta el 10% del capital de su fondo si el programa planteado por Trump tiene éxito y el país se vuelve propicio para la inversión extranjera.

Las oportunidades van desde comprar participaciones en empresas que cotizan en bolsa y que se beneficiarían de un aumento en la producción de recursos, hasta otorgar crédito privado a firmas locales, dijo. Los fondos de bonos ya se han beneficiado de un repunte en los precios de la deuda venezolana, después de que Trump intensificara la presión sobre el país en los últimos meses.

La acción de Estados Unidos ha generado rechazo de algunas grandes potencias. China ha encabezado a los países que condenaron la captura de Maduro, calificándola de “acto hegemónico”.

No está claro cuánta protección tendrán los inversionistas en Venezuela, no solo en términos de recursos legales sino incluso de control físico sobre los activos, dada la cambiante situación de seguridad del país.

Esa incertidumbre se sumará a los obstáculos que enfrentan inversionistas de mayor tamaño, como planes de pensiones, fondos soberanos y gigantes del capital privado, que eventualmente podrían unirse a la avalancha inversora. También podría significar que, para cuando reciban luz verde para invertir, las grandes ganancias ya no estén disponibles.

“Para cuando los que no pueden invertir puedan hacerlo, el caballo ya habrá partido”, dijo Cleary.