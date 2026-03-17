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La guerra y su impacto en el precio del petróleo ingresan al análisis de los bancos centrales

Australia dio el vamos a una semana de importantes reuniones de política monetaria, citando al conflicto para justificar un alza de tasas. Este miércoles toma su decisión la Fed.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Petroleras petróleo Banco Central economía internacional Francisca Guerrero
<p>El RBA, liderado por Michelle Bullock, tomó su definición de tasas este martes. El miércoles es turno de la institución liderada por Jerome Powell.  </p>

El RBA, liderado por Michelle Bullock, tomó su definición de tasas este martes. El miércoles es turno de la institución liderada por Jerome Powell.

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