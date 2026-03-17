La guerra y su impacto en el precio del petróleo ingresan al análisis de los bancos centrales

El RBA, liderado por Michelle Bullock, tomó su definición de tasas este martes. El miércoles es turno de la institución liderada por Jerome Powell.

Australia dio el vamos a una semana de importantes reuniones de política monetaria, citando al conflicto para justificar un alza de tasas. Este miércoles toma su decisión la Fed.

“Las mayores tasas de interés reflejan expectativas sobre la trayectoria de la política monetaria, que han aumentado en Australia y en la mayoría de las economías avanzadas en respuesta a las implicancias inflacionarias esperadas del conflicto en Medio Oriente”, se leyó en el comunicado de prensa donde el Banco de Reserva de Australia (RBA, su sigla en inglés) informó su determinación de elevar en 25 puntos base el tipo rector, hasta dejarlo en 4,1%.

Bajo el liderazgo de Michelle Bullock, los nueve integrantes del Consejo de Política Monetaria votaron este martes a favor de la segunda alza consecutiva de tasas, teniendo presente también los riesgos asociados a una extensión de la guerra que protagonizan Estados Unidos, Israel e Irán. “Un conflicto más prolongado o severo podría ejercer mayor presión al alza sobre los precios globales de la energía; esto impulsará la inflación en el corto plazo y también podría elevarla a más largo plazo si afecta la capacidad de oferta o si los aumentos de precios se incorporan en las expectativas de inflación de largo plazo”, señalaron.

Se trata del primero de los grandes bancos centrales que incorpora en su análisis el conflicto bélico en Medio Oriente que sigue en curso. De hecho, este mismo martes, Irán confirmó la muerte de su jefe de seguridad, Ali Larijani, en un ataque israelí, todo mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado.

En ese marco, el tema no podrá ser eludido en las restantes reuniones de política monetaria que tienen lugar esta semana.

“Un conflicto más prolongado o severo podría ejercer mayor presión al alza sobre los precios globales de la energía”, destacó en su comunicado el Banco de Reserva de Australia.

Esperar y ver

El turno de la Fed llega este miércoles, cuando acaba su reunión de dos días. Bajo la presión constante del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que bajen la tasa, la institución encabezada por Jerome Powell deberá analizar las presiones inflacionarias del conflicto, que ya se dejan ver en su economía doméstica.

El lunes la Asociación Automovilística Estadounidense informó que el precio minorista del diésel llegó a los US$ 5,044 el galón, superando el umbral de los US$ 5 por primera vez desde diciembre de 2022, tras experimentar un alza de más de un tercio desde que iniciaron las hostilidades.

La perspectiva del jefe de estrategia global de XP Securities, Alberto Bernal, es que la Fed también mencione al conflicto en su comunicado.

“Van a tener que consignar que la guerra ha generado un incremento en el nivel de incertidumbre sobre el futuro de la inflación. El lenguaje que va a utilizar va a ser muy open ended (abierto y no concluyente). Básicamente, nombrarlo y decir que están pensando en eso, sin tomar una posición al respecto”, indicó desde Miami a DF.

En una línea similar, el economista senior para Estados Unidos de BofA Securities, Aditya Bhave, considera probable que los funcionarios de la Fed den a entender que mantienen una actitud de esperar y ver mientras asimilan un conflicto en rápida evolución. “No quieren sacar conclusiones precipitadas. Se trata de una crisis de oferta, las que aumentan el riesgo para ambas partes de su mandato”, indicó a Bloomberg.

En ese último punto, hace referencia a la situación del mercado laboral estadounidense, que en febrero dio cuenta de una caída de 92.000 empleos. Bernal también se refirió al respecto: “Van a tener que incluir el hecho de que hubo un dato negativo en la generación de empleo. En el comunicado anterior decía ‘la creación de empleo se ha mantenido baja’. Creo que ahora van a tener que ajustar ese lenguaje, agregando que ‘el mercado laboral ha mostrado cierta debilidad últimamente’”.

Bajo ese escenario, se han consolidado las perspectivas de una mantención de la tasa por parte de la Fed, mientras que las dudas se concentran en sus proyecciones para el resto del año.

Algo similar es lo que se anticipa para el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, que toman sus propias definiciones el jueves.