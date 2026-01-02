Click acá para ir directamente al contenido
Fue fenómeno en Argentina y hoy apuesta por Santiago: El aterrizaje de Kevin Bacon en Chile

Con un claro guiño pop, en 2018 el emprendedor argentino Patricio Lescovich abrió su hamburguesería en la ciudad de Buenos Aires, donde llegó a operar otros dos locales más y a facturar cerca de US$ 70 mil. Hoy, su historia vive un plot twist: tras un conflicto con sus socios, Kevin Bacon ya no opera en el país vecino, y este viernes aterrizó en el cuarto piso del Mall Parque Arauco.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 3 de enero de 2026 a las 20:10 hrs.

