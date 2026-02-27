Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

Partió como tienda de Instagram: el camino de Paket, firma adquirida por la colombiana Carryt

La historia parte en 2014, cuando dos jóvenes de Arica abrieron un Instagram para vender productos importados de China. 12 años después, junto a un desarrollador chileno, ambos están detrás de Paket, startup de logística de última milla enfocada en pequeños emprendedores que el 2025 cerró con ventas cercanas a los US$ 4,4 millones. En diciembre pasado, la startup Carryt los compró. Ahora, planean aterrizar en Colombia, México y Brasil.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 28 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

Catalina Vicuña Colombia ecommerce emprendedores emprendimiento Startups
<p>Partió como tienda de Instagram: el camino de Paket, firma adquirida por la colombiana Carryt</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Los negocios en EEUU de la familia del nuevo embajador de Chile en Washington
2
Coffee break

Sociedad de Andrea Heller concreta salida de Agrícola Ancali
3
Coffee break

El abogado y académico Patricio Dussaillant será el nuevo presidente del directorio de TVN
4
Cultura

La Chica de Humo: el exitoso emprendimiento que partió como pastrami casero
5
Coffee break

Rodrigo Albagli entra a la propiedad de legaltech AdmiralONE
6
Coffee break

La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
7
Coffee break

Mamás Mateas compra a su principal competencia y se prepara para abrir en Vitacura
8
Por dentro

La nueva jugada de Claudio Fischer en Miami

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete