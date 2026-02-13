Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Punto de partida
Punto de partida

Cómo un chileno llega a conocer y trabajar (de cerca) con Sydney Sweeney

El publicista Rodrigo Larraín conoció a la actriz en 2019 cuando le desarrolló la imagen de su productora Fifty-Fifty Films. Cuatro años después -y amistad mediante con la ahora ex pareja de la celebrity- lo invitaron a dar vida a SYRN, la marca de lencería que Sweeney lanzó el 28 de enero y el mismo día quebró stock. Esta es su historia.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

María José Gutiérrez negociaciones Negocios internacional
<p>Cómo un chileno llega a conocer y trabajar (de cerca) con Sydney Sweeney</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Lavín, el “lobista” de la economía chilena ante el empresariado español
2
Coffee break

El “Milagro” que se inauguró la semana pasada en Parque Tricao
3
Coffee break

El desconocido paso por la PUC de Marcelo Benítez, el CEO de Millicom, el nuevo socio de Telefónica
4
Coffee break

La exclusiva fiesta por San Valentín que organizan conocidos empresarios en la Península de Pucón
5
Por dentro

Mosa vs Cencosud: la batalla judicial por el terreno más codiciado de Puerto Varas
6
Coffee break

Quiénes son los árbitros que Chile y Bupa nominaron en litigio en el Ciadi
7
Por dentro

El negocio “de oro” de los Solari Donaggio en Brasil
8
Política

Carlos Peña sobre Kast: "Ha empleado su vida familiar como recurso político (…) Siendo así, es legítimo someter a escrutinio y a crítica la actitud que mantiene con su cónyuge en público”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete