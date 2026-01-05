Tecnológicas lideran las alzas en mercados con impacto limitado tras captura de Maduro y acciones de EEUU en Venezuela

La primera sesión “oficial” de 2026 sorprende a los inversionistas con un nuevo escenario geopolítico, en el que EEUU demuestra que está dispuesto a romper con los paradigmas del orden internacional en búsqueda de sus intereses.

El arresto de Nicolás Maduro y la insistencia de Donald Trump de que su país tomará el control de Venezuela, aunque a través de un gobierno local, obligan a replantearse si los inversionistas podrán seguir ignorando los riesgos geopolíticos, tal como lo hicieron en 2025.

Por ahora, los mercados demuestran que esa tendencia continúa. Las acciones en Asia marcan un récord, tras fuertes alzas lideradas por las acciones vinculadas a la fabricación de semiconductores. Las alzas se extienden a Europa y a los futuros de Wall Street.

Son las acciones tecnológicas las que están inyectando el mayor impulso. La taiwanesa TSMC vio subir sus acciones casi 7% en la sesión después de que Goldman Sachs elevará un 35% el precio objetivo de la acción. En Europa, ASML sube 2,68% tras el alza de casi 9% del viernes pasado. Los futuros de Nvidia avanzan 0,51% antes de la apertura, con la mirada del mercado puesta en la conferencia que dará Jensen Huang más tarde.

Las acciones de EEUU en Venezuela tienen un impacto limitado en el mercado. Chevron aparece como la gran ganadora, con un alza del 9% de sus acciones antes de la apertura. La petrolera es vista como la mejor posicionada para sacar ventaja de una apertura de la industria en Venezuela. Por el contrario, las petroleras rusas y chinas podrían ver afectados sus intereses. Bloomberg reporta que China ha ordenado a sus bancos que revisen su exposición a Venezuela.

El avance de las acciones de defensa en Europa también se atribuye a las acciones de EEUU, y sobre todo a las declaraciones de Trump, apuntando a su interés en anexar Groenlandia. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense, insistió en que Groenlandia es clave para la seguridad, por su posición cercana a Rusia y China.

También se percibe una búsqueda de refugio por parte de los inversionistas en los metales. La plata salta 6,45%, el platino un 4,16%, y el oro un 2,61%. El cobre avanza 3% en el Comex para marcar los US$5,86 por libra, y un 2,45% en Londres, donde supera los US$12.800 por tonelada.

El petróleo retrocede 0,81%. Una caída moderada, que revela dudas en el mercado sobre los planes de Trump para generar un boom petrolero venezolano a cargo de empresas estadounidenses. Hasta ahora no hay anuncios de compromisos de inversión.

Diario Financiero destaca en su titular el cálculo de los expertos, que apuntan que se requerirán inversiones por US$100 mil millones para que Venezuela recupere la producción petrolera de la era pre-Chávez.

En el podcast de hoy, Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales UC, ofrece su mirada sobre el nuevo escenario para los gobiernos de la región en su relación con EEUU.

Puede que los eventos del fin de semana hayan sacudido el escenario geopolítico, pero por ahora no hay señales de un cambio de narrativa mayor para los mercados, que seguirán atentos a los desarrollos en la industria de la IA, decisiones en EEUU y otros temas que analizamos en Señal DF.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: