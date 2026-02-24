Mercados dudan bajo presión arancelaria y temores a la IA

El cobre recupera el nivel de los US$ 13.000 por tonelada en Londres y supera los US$ 5,92 en el Comex.

Bastó un post para hacer temblar al mercado. El artículo no fue publicado por una organización internacional, gobierno o gran banco de inversión. Citrini Research es una pequeña firma, pero una de las páginas más seguidas en Substack, plataforma para publicación independiente. Fue su ensayo, dibujando un futuro con el colapso de industrias completas (software, tarjetas de crédito entre ellas) lo que recordó a los inversionistas el nerviosismo ya existente en torno a las disrupciones que causará la IA.

Los índices de Wall Street tratan de revertir su dirección, tras la caída de más de 1% que sufrieron ayer. Pero las acciones europeas extienden las pérdidas, afectadas por caídas en los sectores bancario y farmacéutico. Asia tuvo una sesión mixta marcada por un aumento de la tensión entre China y Japón. El dólar repunta, en reacción al nuevo arancel global de EEUU.

Esta madrugada entró en vigor el nuevo arancel global de 10% impuesto por EEUU a todas las importaciones, salvo algunas excepciones y algunos productos como semiconductores taiwaneses y otros cubiertos por el tratado con Canadá y México. La tarifa es algo más baja que el 15% anunciado por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la Casa Blanca anunció que se está trabajando en una orden para elevar las tarifas a ese nivel.

La decisión de la Casa Blanca de postergar la implementación del arancel máximo que le permite la ley es interpretada como una estrategia para resolver los cuestionamientos de los países que aún deben ratificar los acuerdos comerciales negociados el año pasado. En Chile, los gremios empresariales llaman a reforzar la negociación comercial con EEUU ante la nueva amenaza arancelaria.

Por lo pronto, el mercado ve a China como el gran ganador del fallo de la Corte Suprema estadounidense, porque el nuevo arancel es más bajo que los que Washington había impuesto a Beijing bajo el paraguas de las tarifas recíprocas. A ello se atribuye el salto que tienen hoy la plata y los metales industriales. El cobre recupera el nivel de los US$ 13.000 por tonelada en Londres y supera los US$ 5,92 en el Comex.

El mercado buscará más señales sobre los planes arancelarios de EEUU en el discurso que Donald Trump dará esta noche.

Pero antes, otro evento será el que tiene potencial de sacudir nuevamente al mercado. Anthropic presentará esta mañana las nuevas capacidades de su asistente Cowork y el desarrollo de “Agentes Empresariales”. La firma explicará con una demostración en vivo cómo las empresas pueden diseñar su modelo de IA para que actúe como un especialista autónomo.

La caída de 13% sufrida ayer por las acciones de IBM se atribuyó a la declaración de Anthropic de que ha desarrollado capacidades para modernizar de forma más rápida y a menor costo el Sistema de Lenguaje Común Orientado a los Negocios (COBOL), uno de los principales negocios de la firma.

Es la rapidez de los avances en la aplicación de IA lo que estaría sacudiendo a los inversionistas. En su post, los líderes de Citrini Research describen el mundo 2028 como uno con una economía complemente transformada por la IA, en que la mayor productividad y utilidades para las empresas, contrasta con el aumento del desempleo y el estrés financiero de los hogares. La IA haría casi obsoletas los negocios que se basan en servicios e intermediación, incluyendo software, pagos y créditos, mientras las firmas de la infraestructura de IA serían las grandes ganadoras inicialmente.

Algo menos distópico, pero igual de urgente es el escenario que planteamos en este artículo en Señal DF.

Hay que seguir con atención las alertas en el mercado de crédito privado, después de que Blue Owl cancelara los retiros de uno de sus fondos y comenzara la venta de activos para pagar a inversionistas. El caso recuerda a muchos las primeras señales que se dieron (e ignoraron) en el mercado en 2007, previo a la gran crisis financiera.

En el escenario geopolítico, las tensiones entre China y Japón entran en una nueva fase. Beijing anunció limitaciones a las exportaciones hacia Japón y puso a una veintena de empresas de ese país en una “lista negra” que restringe el acceso a componentes chinos.

Los titulares recuerdan que hoy se cumplen cuatro años de la última invasión de Rusia en Ucrania. La guerra que transformó a Europa, y el escenario geopolítico global, entra a su quinto año sin visos a un pronto acuerdo.

En la portada de Diario Financiero: La Moneda rechaza imputaciones del embajador de EEUU por proyecto de cable entre China y Chile: “Se fundan en una premisa que es falsa”. Quiroz se reúne con el Consejo Fiscal Autónomo; y cómo opera el esquema de fondos generacionales en los principales mercados de referencia.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: