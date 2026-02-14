Click acá para ir directamente al contenido
El desplome de las acciones de softwarees solo el comienzo

La adopción de la Inteligencia Artificial trae consigo cambios profundos en el mercado laboral, incluso más acelerados que revoluciones tecnológicas pasadas.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

