Quiroz se reúne con el Consejo Fiscal Autónomo en medio de debate por deterioro de las arcas públicas en 2025

A las 16:55 horas de este lunes arribó a Teatinos 120, sede del Ministerio de Hacienda, el próximo titular de la cartera, Jorge Quiroz. ¿Su objetivo? Sostener una reunión con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tras la polémica que se instaló a propósito del deterioro de las arcas del Estado, que incluyeron un déficit efecto de 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y uno de 3,6% en términos estructurales, según lo consignó el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

El economista llegó acompañado del futuro director de Presupuestos, José Pablo Gómez , y de José Ignacio Llodrá, quien asumirá como uno de los subdirectores de la repartición a partir del 11 de marzo.

La cita comenzó puntualmente a las 17:00 horas en lo que se transmite como una señal de coordinación técnica temprana con el organismo autónomo encargado de monitorear la sostenibilidad de las cuentas públicas.

A su ingreso a lo que serán sus oficinas en el Ministerio de Hacienda desde el cambio de mando, Quiroz evitó profundizar en el contenido del encuentro y se limitó a señalar que “tenía una reunión con el Consejo Fiscal Autónomo”.

El encuentro se da en medio de las advertencias del equipo económico del Presidente electo, José Antonio Kast, respecto de un escenario fiscal más complejo que el proyectado inicialmente, y tras reiterar que trabajaron bajo el supuesto de ingresos sobreestimados.

En paralelo, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) señalaron que se espera la emisión de un comunicado una vez concluida la cita, con el fin de informar los principales aspectos abordados en la instancia.

La cita con el CFA marca uno de los primeros movimientos formales del equipo entrante en materia fiscal, en un contexto donde el déficit estructural y las eventuales medidas de ajuste han dominado la agenda económica en las semanas previas al traspaso de mando.

Noticia en desarrollo…