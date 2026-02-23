Pensiones: Cómo opera el esquema de fondos generacionales en los principales mercados de referencia

La evidencia internacional arroja diferencias y similitudes con la propuesta de la Superintendencia de Pensiones. “No existe un modelo único, pero sí ciertas tendencias predominantes”, explicó la vicepresidenta ejecutiva de FIAP, Karol Fernández.

A través de un oficio de carácter reservado -que fue relevado por DF y confirmado posteriormente por la Superintendencia de Pensiones- el regulador presentó su propuesta preliminar de diseño de los nuevos fondos generacionales, que debutarán en abril de 2027, en reemplazo de los actuales multifondos de AFP.

El esquema propuesto considera 15 fondos distribuidos por cohortes generacionales fijados según año de nacimiento. Así, se establece un fondo inicial para afiliados menores de 35 años. Luego, intervalos generacionales agrupados de a tres años. Mientras que el último, correspondería al “fondo final” y sería para personas de 74 años o más.

Predominan cohortes de cinco años

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) estudió el esquema de fondos generacionales que hoy se aplican en una serie de mercados, como Hong Kong, México, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá.

Entre las conclusiones de la evidencia internacional destaca un predominio de cohortes de cinco años. En mercados como EEUU, Canadá y México se utilizan bloques quinquenales para la segmentación de los fondos. La principal excepción es el sistema NEST de Reino Unido, cuya arquitectura contempla un fondo por cada año objetivo de retiro.

“La experiencia internacional comparada muestra que no existe un modelo único de fondos generacionales, pero sí ciertas tendencias predominantes”, explicó la vicepresidenta ejecutiva de FIAP, Karol Fernández.

Así, en la mayoría de los países que los han implementado las cohortes se estructuran en tramos de cinco años, como ocurre en México, Canadá y Estados Unidos, aunque “también existen esquemas más granulares, como el del NEST en el Reino Unido, donde se define un fondo por cada año objetivo de jubilación”, explicó Fernández.

Karol Fernández, vicepresidenta ejecutiva de FIAP

“Claramente, entre mayor sea el número de fondos, mayor es la dificultad operacional”.

Número de fondos y criterio de asignación

La economista aseguró que tampoco existe un número estándar de fondos. Por ejemplo, en México el diseño contempla 10, en Reino Unido la oferta puede extenderse a tantos fondos como años potenciales de retiro, y en otros mercados la cantidad queda a discreción de cada proveedor.

En Hong Kong hay solo dos fondos; en Australia no hay un número estándar sino que depende del proveedor; en EEUU y Canadá no está regulado por la ley, aunque los proveedores ofrecen entre ocho y 14 fondos.

Fernández advirtió que “claramente, entre mayor sea el número de fondos, mayor es la dificultad operacional”.

Asimismo, señaló que se observaron diferencias en el criterio de segmentación. Mientras en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido la lógica predominante es el horizonte esperado de retiro, en México, Australia y Hong Kong la estructuración se realiza principalmente sobre la base del año de nacimiento.

Este último es el diseño que propone la Superintendencia para el caso chileno, según el oficio preliminar de esquema de fondos generacionales.

Si bien no es un proceso vinculante, actualmente las AFP están estudiando el planteamiento del regulador chileno y cada una enviará comentarios hasta al 2 de marzo para que el regulador los reciba, analice y evalúe la pertinencia de incorporar las opiniones del mercado si considera que corresponde.

¿Cómo funcionan?

El funcionamiento de los fondos generacionales depende del mercado. Por ejemplo, en Hong Kong hay dos fondos simples: uno con riesgo medio hasta los 50 años y luego pasa automáticamente al conservador hasta los 65 años. “Es la opción por defecto desde 2017, pero puedes salirte”, consignó el documento de FIAP.

En Reino Unido hay tres etapas claras: al inicio una de crecimiento (cinco años), luego equilibrio (30 años) y al final, una de protección (10 años previos a la jubilación). Si bien es la opción automática desde 2010, las personas pueden cambiarse con ciertos límites.

Por su parte, en Australia no existe un modelo único nacional de target date funds. Desde 2014, “MySuper” es la opción por defecto obligatoria del sistema y cada proveedor puede estructurar su estrategia de ciclo de vida.

En general, en ese país, los fondos mantienen alta exposición a activos de crecimiento hasta cerca de los 50 años y luego reducen el riesgo progresivamente hasta el retiro.

En Estados Unidos, combinan acciones, bonos y efectivo en un solo fondo. “Empiezan con más riesgo cuando la persona es joven y lo reducen gradualmente a medida que se acerca el año en que planean jubilarse”, detalló el estudio.

En el caso de Canadá, son fondos “target date” ofrecidos por proveedores privados y ajustan automáticamente el nivel de riesgo a medida que se acerca el año en que la persona espera pensionarse.

México, el pionero en la región y cuya estructura debutó en 2019 de forma obligatoria para todos, está diseñado de tal manera que cada persona entra a un fondo fijo según su edad y éste va bajando el riesgo poco a poco con cambios cada año.