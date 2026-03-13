El petróleo se estabiliza sobre los US$100 por barril en reacción a las declaraciones desafiantes de Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó no estar preocupado por el alza del precio del petróleo y que era un precio razonable a pagar por la posibilidad de incapacitar a Irán para que tenga armas nucleares. Su declaración contraviene la tesis de que la Casa Blanca buscará una salida rápida del conflicto si el precio de los combustibles sube en el mercado interno.

Desde Irán, Mojtaba Jamenei, nuevo líder del régimen, emitió un comunicado en el que afirmaba que el estrecho de Ormuz debía permanecer cerrado y prometía ampliar los frentes de ataque.

El barril de crudo Brent transa cerca de los US$102, y el WTI se ubica sobre los US$97. El aumento del precio del petróleo y la búsqueda de refugio de los inversionistas empujan al dólar a su nivel más alto desde noviembre pasado. Las acciones, bonos y metales acusan el golpe. Los futuros estadounidenses se alistan para una apertura con pérdidas, tras las caídas en Asia y Europa. El oro, la plata y el cobre registran pérdidas. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años salta a 4,28%.

El mercado estará atento al reporte de inflación que llegará en la mañana. Se publica el índice PCE, de precios ligados al consumo. Corresponde a la medición de enero, pero indicará si la economía estadounidense llegó al conflicto con Irán todavía bajo presiones inflacionarias que pueden agravarse. Las expectativas apuntan a que la variación anual se mantenga en 2,9%.

Analistas están dando por descontado que la Reserva Federal optará por una pausa en su reunión de la próxima semana. En nuestro podcast especial de esta semana, Andrés Pérez, economista jefe para Latinoamérica de Itaú, cree que “esperar, esperar, esperar” también es la opción para otros bancos centrales, incluido el de Chile, ante la incertidumbre. Andrés analiza el impacto de la guerra en Irán para las principales economías de la región.

Latinoamérica, además, enfrenta una nueva medida arancelaria de Estados Unidos. Ayer se anunció el inicio de una investigación contra 60 países, incluyendo Chile y otros socios cercanos de EEUU como Argentina y Ecuador, además de Brasil, Colombia y México. La investigación se basa en que los países no harían lo suficiente para impedir el comercio de productos fabricados con trabajo forzado. El objetivo de la Casa Blanca es reinstaurar el alza de aranceles.

A propósito de la relación con EEUU, Diario Financiero destaca el acuerdo firmado ayer por el presidente José Antonio Kast para iniciar consultas sobre minerales críticos y tierras raras.

También en la portada se destaca que el plan para destrabar inversiones por US$ 16.300 millones beneficia a 42 proyectos, con foco en minería y energía.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: