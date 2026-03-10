Las acciones repuntan y el petróleo extiende su caída tras declaraciones de Trump
La Casa Blanca promete abrir el estrecho de Ormuz.
Es una mañana de alzas en los mercados. Las acciones mundiales suben 1% (MSCI ACWI), el dólar retrocede a niveles cercanos previo a la guerra en Irán, y el petróleo extiende su caída. Los inversionistas reaccionan a lo que se lee como una Casa Blanca en busca de una salida rápida del conflicto con Irán.
En una sorpresiva declaración, en medio de una sesión de pérdidas en los mercados por el temor a un shock petrolero e inflacionario, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la guerra en Irán está “casi terminada”. Trump puso el fin del conflicto en “cuestión de días”.
El mercado celebra. Las acciones en Asia suben 4%, con el Nikkei y el Hang Seng anotando alzas de más de 2%. Las acciones europeas suben 2%. Los avances de los futuros estadounidenses son algo más moderados. No así la caída del petróleo, que retrocede más de 7%, llevando el barril de crudo Brent a US$91,82 y el WTI a US$88,27. Por su parte, la caída del dólar ayuda a los metales. La plata sube casi 6%, el oro un 1,80%, y el cobre vuelve a superar los US$13.000 por tonelada en Londres, tras un salto de 1,70%.
“Están buscando una rampa de salida”, es el consenso de los analistas, que apuntan a la creciente presión interna de la administración ante el potencial impacto del precio del petróleo en un alza de los combustibles y la inflación en un año electoral.
Para justificar su declaración, Trump volvió a modificar el objetivo de la campaña militar en Irán. Según el mandatario, los ataques han logrado destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles de largo alcance. También agregó que dos líneas de mando del régimen fueron eliminadas. La Casa Blanca ya no menciona la captura o destrucción del material nuclear y mucho menos el fin del régimen teocrático. Israel, socio de EEUU en la campaña, y ejecutor de los primeros ataques, no se ha pronunciado sobre el cambio de agenda.
Desde Teherán, la agenda de información del régimen recoge declaraciones del vocero de la Guardia Revolucionaria, quien anuncia que, hasta que cesen las agresiones contra Irán, “no se permitirá la exportación de un solo barril de petróleo” desde la región. Sin embargo, la Casa Blanca anuncia que acelera los movimientos para garantizar escoltas militares de los tanqueros y mantener abierto el estrecho de Ormuz.
Fuera de Medio Oriente, China volvió a sorprender con sus cifras económicas. Beijing reportó un salto en las exportaciones e importaciones, de 21,8% y 19,8%, respectivamente, en el período enero-febrero.
Entre las empresas que destacan en la sesión está Santander. Las acciones del banco suben casi 5%, en respuesta a las mejores expectativas para los bancos expuestos a Medio Oriente y reportes de una compra de acciones de parte de la presidenta de la firma, Ana Botín, por unos US$1,1 millones.
TSMC ve subir sus acciones en EEUU casi 1% antes de la apertura tras reportar un aumento de 30% en sus ventas en lo que va del año.
En la portada de Diario Financiero: La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación. Renta fija: el boom de la demanda por la UF que desencadenó la guerra en Medio Oriente.
- 08:30 El Banco Central publica la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de marzo.
- 09:15 La consultora ADP publica cifras semanales de empleo en el sector privado estadounidenses.
- 11:00 En EEUU se publican las ventas de viviendas existentes en febrero.
- 14:00 El Tesoro estadounidense prueba el apetito del mercado con una colocación de notas a 3 años.
