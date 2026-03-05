Mercados defienden el repunte y China recorta su meta de crecimiento

Los mercados tratan de defender el repunte, aunque se mantienen en alerta ante el alza del precio del petróleo. El impulso de ayer estuvo ligado a un reporte sobre presuntos contactos de Irán para negociar con EEUU. A eso se sumó la declaración de la Casa Blanca sobre un control total de los cielos iraníes.

En conjunto, estos titulares generaron expectativas de un fin de la guerra en Irán en el corto plazo. Pero Teherán ha rechazado el interés en negociaciones y, por el contrario, asegura que EEUU “lamentará mucho” el ataque a una de sus embarcaciones frente a las costas de Sri Lanka.

Los ataques en la región continúan al igual que el cierre de facto del estrecho de Ormuz. Las acciones europeas recogen la preocupación por la interrupción en la cadena de suministro de energía y otros productos para la región.

Los futuros de Wall Street pierden algo del impulso generado ayer por las acciones tecnológicas y los positivos datos económicos de EEUU, y transan con caídas moderadas. El dólar acelera nuevamente sus avances. El índice PMI de servicios medido por el ISM registró en febrero un avance por encima de lo esperado y su mayor expansión desde agosto 2022. El dinamismo del área de servicios resta fuerza a los argumentos en torno a un recorte de tasas por parte de la Fed.

A eso se suma la posible presión inflacionaria por el alza de los precios de los combustibles. El petróleo opera con un alza de 3% esta mañana, tras recortar su avance en la sesión de ayer. El barril de crudo WTI transa en US$77 y acumula un alza de casi 18% en las últimas cinco sesiones.

Es en el precio de los combustibles donde está la atención del mercado. China ordenó a sus refinerías que suspendan nuevos contratos de exportación de bencina y diésel, aumentando la presión sobre un mercado ya en tensión.

El impacto de los problemas para acceder al crudo (por la acción de EEUU en Venezuela y ahora en Irán) se deja sentir en China. Esta mañana,Beijing redujo su crecimiento esperado para este año entre 4,5% y 5%. Se trata de la menor tasa de expansión desde 1991. También apunta a una mayor tolerancia del Partido Comunista Chino a un menor crecimiento, mientras avanza en el plan de Xi Jinping, con foco en el desarrollo tecnológico.

Otros puntos importantes del plan presentado al inicio del Congreso del Partido Comunista -que se extenderá una semana- incluye un déficit fiscal de 4% del PIB por segundo año consecutivo para financiar medidas que impulsen el consumo interno, foco en la seguridad alimentaria invirtiendo en la producción de cereales y otros alimentos, prioridad a defender el dominio sobre minerales críticos y acceso a tecnología de IA y quántica de punta, y acelerar la reducción de la intensidad de carbono en su matriz energética.

A pesar de la cargada agenda. Hay que mantener en el radar las acciones tecnológicas. Broadcom ve subir sus acciones más de 6% previo a la apertura, tras reportar resultados. La firma proyectó que sus ventas de semiconductores para IA generarían US$100.000 millones para 2027. Su reporte permitió un repunte de las acciones en la cadena de semiconductores, facilitando un repunte del 10% del Kospi coreano.

También hay que seguir atentos a las cifras económicas en EEUU. Los índices PMI de manufactura y de servicios revelaron un mayor dinamismo de la economía de ese país en febrero. Hoy el mercado recibirá cifras de productividad y señales del mercado laboral, previo al reporte de febrero que se publica mañana.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: