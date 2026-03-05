China reduce su objetivo de crecimiento a entre el 4,5% y el 5% para 2026, el rango más bajo en décadas

El Presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro chino, Li Qiang, observan durante la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Beijing. (Foto: Reuters)

"Los riesgos geopolíticos están aumentando. El impulso económico mundial sigue siendo lento, mientras que el multilateralismo y el libre comercio se encuentran gravemente amenazados", declaró Li al leer el informe en el Gran Salón del Pueblo ante el presidente Xi Jinping y miles de delegados de toda China.

China estableció un objetivo de crecimiento del PIB para este año de entre el 4,5% y el 5%, el rango más bajo en décadas, y mantuvo un déficit fiscal más alto, mientras los líderes advirtieron sobre las crecientes "dificultades y desafíos" en la economía.

Al anunciar los objetivos económicos nacionales para 2026, el primer ministro chino, Li Qiang, también afirmó el jueves que el gasto en defensa aumentaría un 7% este año, ligeramente por debajo del 7,2% del año anterior, pero aún superando significativamente el gasto fiscal general, al tiempo que advertía contra la "independencia" de Taiwán.

Las cifras se publicaron en la apertura de la sesión anual del parlamento chino, que solo se limita a títeres, en Beijing. El objetivo de PIB, incluido en el informe de trabajo del gobierno, que establece sus objetivos para el año, representa una ligera reducción con respecto al objetivo del año pasado de "alrededor del 5%" y al crecimiento real del 5% durante 2025.

En el ámbito interno, reconoció que el mercado inmobiliario, que se encuentra en una profunda recesión, aún se encuentra "en un período de ajuste", "el desequilibrio entre la fuerte oferta y la débil demanda es agudo" y que es "más difícil para las personas conseguir empleo y ganar más".

Sin embargo, afirmó que durante el último año la economía ha demostrado una resiliencia notable, y que China ha logrado diversificar sus exportaciones e incrementar el gasto en investigación y desarrollo.

Hacia la supremacía tecnológica global

China aspira a la supremacía tecnológica global en su próximo plan quinquenal, también presentado oficialmente el miércoles. Exige avances decisivos en tecnologías de vanguardia, y Beijing quiere construir toda la cadena de suministro de chips a nivel nacional. También propone ampliar la capacidad informática nacional, incluyendo grandes clústeres de IA y una infraestructura informática nacional que conecte centros de datos en todo el país.

Sin embargo, el país se enfrenta a graves desafíos derivados de la desaceleración interna de su propia economía y el deterioro de las condiciones globales derivado de la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump y su ataque a Irán.

"La banda más amplia (de crecimiento del PIB) proporciona una mayor flexibilidad política para afrontar las incertidumbres internas y externas", afirmó Yuhan Zhang, economista principal del Centro de China en el Conference Board.

La reducción del rango indica que el gobierno implementará menos políticas fiscales expansivas este año, ya que Beijing prioriza su objetivo de desarrollo a largo plazo de alcanzar los ingresos de una economía desarrollada de "nivel medio" para 2035, en lugar del crecimiento a corto plazo. El informe de trabajo estableció un objetivo de déficit fiscal del 4% para el próximo año, el segundo año consecutivo en que Beijing lo mantiene por encima de su nivel preferido del 3%.

Su objetivo era un crecimiento del índice de precios al consumidor del 2%. Esto representaría un desafío, según los analistas, dadas las prolongadas presiones deflacionarias, con un IPC prácticamente sin cambios, precios al productor en descenso y el deflactor, el indicador más amplio de precios en la economía, también negativo.

Sin embargo, las autoridades también están cada vez más preocupadas por la debilidad de la confianza de los hogares, y anuncian planes para intentar impulsar el gasto de los consumidores.