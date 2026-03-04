Los costos de seguros en el Golfo se disparan 12 veces pese a la garantía de Trump

El costo de asegurar un barco que navega por el Estrecho de Ormuz se ha disparado 12 veces, incluso después de que Donald Trump prometiera respaldar el comercio a través de ese cuello de botella petrolero clave.

Los armadores han recibido cotizaciones de millones de dólares para cubrir sus gastos de cruce del Estrecho o de navegación en aguas cercanas de alto riesgo, dijeron los corredores, mientras que las primas subieron hasta un 3% del costo de un barco el miércoles, frente a aproximadamente el 0,25% antes de la guerra.

El presidente de Estados Unidos dijo en Truth Social que la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos proporcionaría seguros y garantías “a un precio muy razonable… para la seguridad financiera de TODO el comercio marítimo, especialmente el energético, que viaja a través del Golfo”.

Las aseguradoras londinenses se apresuraron el miércoles a comprender cómo podría funcionar la propuesta y si podría ayudar a reducir los precios. Varios de los corredores de seguros más grandes del mundo afirmaron que el anuncio de Trump los tomó por sorpresa.

"No hemos escuchado absolutamente nada más, aparte de esa declaración de Truth Social", dijo David Smith, de la corredora especializada McGill, y agregó que las aseguradoras no estaban seguras de cuán ampliamente se aplicaría el apoyo, a pesar de la promesa de asegurar "todo" el comercio a través del Golfo.

"¿Se aplicaría, por ejemplo, a un cargamento de petróleo chino transportado en un petrolero europeo?", preguntó Smith. "No lo sabemos".

Otros expertos marítimos cuestionaron cuánta ayuda podría provenir de la DFC, cuyo papel principal es facilitar la inversión privada en los países más pobres, cuando los costos del flete y el riesgo de ataque —en lugar de la disponibilidad de seguros— eran las principales preocupaciones de los armadores que operaban en la región.

“Podría haber sido una forma de suavizar el precio del petróleo”, dijo Ed Finley-Richardson, inversor en transporte marítimo y fundador de Contango Research, sobre el anuncio de la DFC, “pero a primera vista, no veo cómo cambia nada. Ya tenemos seguro”.

El crudo Brent bajó levemente tras el anuncio de Trump, pero sigue un 12% más alto que al comienzo de la guerra, en alrededor de US$ 81 por barril.

El costo de asegurar barcos que viajan cerca de Medio Oriente se ha disparado desde que las aseguradoras comenzaron a notificar a sus clientes durante el fin de semana que estaban cancelando sus pólizas de seguro contra riesgos de guerra.

Algunas aseguradoras habían cancelado pólizas para restablecer la cobertura a precios más altos que reflejaran mejor los niveles de riesgo actuales, dijeron los corredores, pero otras habían salido del mercado y muchas se negaban a proporcionar cobertura a través del Estrecho, donde el tráfico se ha paralizado en los últimos días.

Al menos siete petroleros han sido impactados en el Estrecho y aguas circundantes desde el domingo, y los barcos han informado haber recibido mensajes de radio, aparentemente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, diciéndoles que se mantengan fuera de la vía fluvial.

Los precios típicos en la región de alto riesgo ahora oscilaban entre 1 y 1,5% del costo de un barco, mientras que a los barcos vinculados a los EEUU, el Reino Unido e Israel se les habían cotizado precios hasta el triple de esas tarifas, dijo el corredor de Marsh, Dylan Mortimer, al FT.

Trump agregó en Truth Social que “si es necesario, la Marina de los Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz, lo antes posible”.

Las escoltas navales ayudarían a reducir la amenaza para los barcos protegidos, dijeron los expertos en seguridad marítima, pero brindar protección a todos los petroleros que operan en áreas actualmente amenazadas por Irán podría ser poco realista, ya que requeriría una cantidad muy elevada de buques de guerra y otros activos militares.

Los buques de guerra estadounidenses también estarían en riesgo si se adentran en el Estrecho antes de que la armada de Teherán se vea significativamente debilitada, declaró un asesor de seguridad marítima, que pidió no ser identificado. «Su temor es que si colocan un buque de guerra en esa zona, todos los misiles iraníes serán disparados contra él. Quedarán totalmente desbordados».