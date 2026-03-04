El alivio ofrecido por Trump y su promesa de mantener abierto el Estrecho de Ormuz pierde fuerza en los mercados.

El alivio ofrecido por Donald Trump y su promesa de mantener abierto el Estrecho de Ormuz pierde fuera en los mercados. La sesión en Asia vio un recrudecimiento del temor a un shock energético y un largo conflicto en Medio Oriente. Corea del Sur, hasta ahora la plaza favorita de este año, cayó 12%. El Kospi coreano ha perdido casi 20% desde el inicio de la guerra en Irán.

La dependencia energética de Corea, su alta exposición al petróleo y gas de Medio Oriente, y la apreciación del dólar serían los factores detrás de la reacción de los inversionistas.

Pero un mayor precio de la energía y un dólar más fuerte son factores que también afectan las perspectivas para otros mercados. Las acciones emergentes pierden 4%, mientras hay cierta estabilización en los activos europeos y estadounidenses.

El Stoxx600 trata de sacudirse las pérdidas de los últimos días y marca un avance de 0,30%. Los futuros de Wall Street apuntan todavía a una apertura en rojo, pero han comenzado a recortar las caídas. El dólar ha moderado su avance y da con ello espacio para un repunte de los metales. El oro sube 1,49%, la plata un 2,6%. El cobre recupera los US$13.100 por tonelada en Londres y con un alza de casi 2% transa en torno a los US$5,94 por libra en el Comex.

El petróleo sube 3%, y el barril de crudo Brent se mantiene sobre los U$84, y 76$ el WTI. Hay dudas sobre cómo operará la protección prometida por Trump al tránsito en el Estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense dijo que buques estadounidenses podrían ofrecer escolta a los tanqueros, y que incluso su país podría pagar las garantías para las aseguradoras.

Pero no hay claridad sobre cómo funcionarían estas protecciones y por cuánto tiempo se extenderían. Mientras, crecen las señales de que el conflicto podría extenderse más de lo deseado, agravando las perspectivas de un shock energético e inflacionario.

Reportes esta mañana apuntan a avances en los ataques israelíes a la cúpula iraní, e incluso a la sede de fuerzas de seguridad, responsable de reprimir las manifestaciones internas. Reuters, por su parte, reporta de conversaciones entre la CIA y fuerzas iraníes kurdas para una eventual colaboración. Sin embargo, esta posibilidad abre el riesgo de una guerra civil.

Hay cierta idea en el mercado de que a medida que el conflicto se extienda y con éste el impacto económico, la administración de Trump tendrá más razones para declarar como cumplida la misión de destruir el potencial nuclear de Irán y retirarse de la región. Aunque no se produzca un cambio de régimen. Ayer, el precio promedio de la bencina en EEUU alcanzó US$3,09 por galón, exactamente el mismo precio que registraba al inicio de la administración de Trump, borrando la baja del último año.

Analistas de Goldman Sachs proyectan que de mantenerse un alza sostenida del petróleo y los combustibles, la inflación en EEUU podría marcar 3% en mayo.

En geopolítica, la atención está en la relación de varios países con EEUU. En la UE, la amenaza de Trump se suspender toda relación comercial con España, por la negativa de su gobierno de permitir el uso de sus bases en la campaña contra Irán, abriría un nuevo flanco de conflicto con Washington.

En la región, Ecuador anuncia la primera operación militar conjunta con EEUU contra el crimen organizado en su territorio.