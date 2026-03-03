Temor a un shock energético e inflacionario por la guerra en Medio Oriente golpea a los mercados

Una decisión de Irán y una serie de contradictorias declaraciones desde EEUU sacuden a los mercados. Tras un repunte en las últimas horas de la sesión, que permitió al Nasdaq y el S&P500 cerrar en verde, las acciones mundiales anotan fuertes caídas, junto con los bonos y metales, excepto el oro.

Las acciones en Asia pierden más de 3%. El Stoxx600 pierde 2,38%. Los futuros de Wall Street se preparan para una apertura con caídas de más de 1%. Los bonos no ofrecen el refugio usual, afectados por las expectativas de mayores presiones inflacionarias. El dólar y el oro atraen a los inversionistas.

Sin embargo, el oro ha moderado su avance (US$5.320 por onza), aunque evita las caídas de otros metales. La plata pierde 4% y el cobre cae un 2% para perder el nivel de los US$ 6 por libra en el Comex.

Los metales se ven presionados por el avance del dólar, que anota al inicio de la sesión un alza de 0,70%, tras haber registrado ayer su mayor avance diario desde julio pasado.

El mercado reacciona así a las crecientes expectativas de una expansión y extensión del conflicto en Medio Oriente, que amenaza las exportaciones de petróleo y gas desde la región, además de interrupciones a otras cadenas de suministro.

Irán extiende los ataques a instalaciones de gas licuado de Qatar, la embajada de EEUU en Riad, capital de Arabia Saudita, y otras instalaciones estratégicas como tres centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y Bahrain. Teherán anuncia que dispararán a toda embarcación que intente cruzar el Estrecho de Ormuz. EEUU ordena a todos los estadounidenses en la región abandonar el área de inmediato.

En respuesta: Qatar, uno de los mayores exportadores de gas, anuncia la paralización de su producción, sumándose a la decisión de la saudí Aramco de detener la producción en su refinería de petróleo en Ras Tanura.

El petróleo sube más de 5%, el barril de crudo Brent llega a US$82 y el de WTI transa en US$75. El precio del gas para Europa sube otro 23%.

Analistas advierten que, de extenderse más allá de una o dos semanas, el impacto de una interrupción de las exportaciones energéticas de Medio Oriente puede ser mayor que las originadas por la suspensión de los envíos rusos tras la invasión a Ucrania, en 2022.

Tal como sucedió en aquel momento, la mayor vía de transmisión para la economía global serán las presiones inflacionarias. De ahí la reacción de los mercados ayer y las fuertes caídas en bolsas fuera de EEUU, como Chile. EEUU -como un exportador neto de petróleo y gas- es visto como un posible ganador, contrario a países dependientes de los envíos de gas y petróleo de Medio Oriente, como China, India y otros países de Asia.

Sin embargo, Philip Lane, economista jefe del BCE, recuerda que un alza sostenida del precio de la energía afecta el crecimiento mientras eleva la inflación. En los mercados ya se registra un ajuste en las expectativas en torno a las acciones de los bancos centrales. En Reino Unido, traders reducen de dos a uno los recortes esperados por el BOE. Mientras, en EEUU se ajusta de 61 a 46 puntos las reducciones esperadas de la Fed este año, reporta Bloomberg.

Además de las declaraciones y acciones de Irán, es la contradicción en los planes de EEUU lo que alimenta las expectativas de un largo conflicto. Mientras los secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, aseguran que EEUU no será arrastrado a un “largo conflicto”, el presidente Donald Trump asegura que demorará “lo que sea necesario”. También hay diferentes versiones sobre cuál es el objetivo final de EEUU: eliminación del potencial nuclear, aniquilación de las capacidades militares iraníes, o un cambio total de régimen. (Más en el podcast)

Algo que pasó a segundo plano fue la publicación el índice PMI de manufacturas de EEUU por el ISM. El índice anotó una ligera desaceleración en febrero (52,4 vs 52,6), pero marcó el segundo mes consecutivo de expansión (sobre 50), por primera vez desde septiembre 2022.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: