Acciones emergentes y europeas lideran al cierre del mes

El inicio de la última jornada de febrero se alinea con una idea que gana terreno en los mercados: Para encontrar alzas, hay que mirar fuera de Estados Unidos. Las acciones europeas se encaminan a cerrar su octavo mes consecutivo al alza, con el Stoxx600 acumulando un avance de 4% en febrero.

Pero las acciones emergentes son las favoritas a inicios de año. Si bien recientemente Corea del Sur ha captado la atención, con un avance de 46% en lo que va del año, Latinoamérica avanza firme. El índice MSCI Latinoamérica ha subido 20,19% desde inicios de año.

Opacados por la IA, otros temas de inversión, como fundamentales económicos, crecimiento, relajamiento monetario y -en el caso de A. Latina- el alza de los commodities favorecen a mercados fuera de EEUU.

Hoy no es la excepción. Los futuros de Wall Street operan a la baja, mientras el Stoxx600 comienza a revertir las caídas iniciales de la apertura. En Asia, el Hang Seng lideró los avances con un alza de 1,19%. El dólar cae 0,12% y ayuda a la buena sesión de los metales. Destaca el rally de la plata y del cobre. La plata sube otro 3% para transar por encima de US$90. El cobre supera los US$13.500 por tonelada en Londres y avanza 2% en el Comex para transar en US$6,12 por libra.

En nuestro podcast especial de esta semana, Camila Guzmán, equity portfolio manager Latinoamérica en LarrainVial AM, analiza los factores detrás del buen momento de las acciones de la región.

La agenda y los titulares siguen dominados por acciones tecnológicas. Las acciones de Nvidia operan planas previo a la apertura, tras caer ayer más de 5% a pesar de sus buenos resultados.

El temor a que la IA destruya empleos y negocios se alimenta de noticias como la de Block. La fintech de pagos de Jack Dorsey, fundador de Twitter, anuncia el despido de casi la mitad de su personal, unos 4.000 trabajadores. Según Dorsey, la decisión es una apuesta firme por la automatización con la IA. Las acciones de Block suben casi 24% previo al inicio de la sesión, tras haber avanzado casi 5% ayer.

Anthropic está bajo presión. La firma enfrenta un deadline esta tarde para cambiar su postura o arriesga a ser calificada como “un riesgo a la seguridad nacional” de EEUU. La firma rechaza las demandas del Pentágono que abrirían la puerta a que su tecnología sea utilizada para la vigilancia ciudadana y el desarrollo de armas autónomas. Si el gobierno de EEUU cumple con su amenaza, podría cortar a Anthropic de la cadena de suministro de la IA.

Netflix ve subir sus acciones casi un 7 % previo a la apertura. Los inversionistas celebran la decisión de abandonar la guerra por adquirir Warner Bros. Netflix dijo que la operación ya no resultaba financieramente atractiva tras el aumento de la oferta de Paramount.

Las alertas en la industria de crédito privado continúan aumentando. Esta vez llegan desde Reino Unido. Market Financial Solutions, una financiera no bancaria, se declara en problemas en un caso similar a los vistos el año pasado en EEUU con Tricolor Holdings. Santander y Jefferies estarían entre los acreedores afectados. Las acciones de Santander caen 2%.

En la agenda política se destacan los aparentes avances en las negociaciones en EEUU e Irán. Las partes acordaron reunirse la próxima semana.

Pero aparece un nuevo foco de conflicto. Pakistán ataca objetivos del talibán afgano en su territorio y se declara en “guerra abierta”.

En Europa, unas elecciones locales expusieron la creciente polarización política en Reino Unido. El Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer quedó tercero incluso en bastiones históricos; la jornada la ganó el Partido Verde —con una agenda progresista de izquierda—, seguido por el conservador de derecha Reform, liderado por Nigel Farage.

