Nvidia trata de inyectar optimismo en los mercados

Dos fuerzas pesan sobre los mercados: La Inteligencia Artificial y la incertidumbre geopolítica (agreguen los aranceles en esta categoría). Los resultados y la conferencia de Nvidia capturan los titulares al inicio de una jornada, que también será clave en las negociaciones entre EEUU e Irán.

A pesar de resultados admirables, Nvidia no logra entusiasmar a los mercados. Las utilidades netas superaron en 18% las expectativas del mercado en el último trimestre del año fiscal. La firma, además, proyectó que las ventas del trimestre actual alcanzarán US$78.000 millones, un 15% más que al cierre del año pasado y un 8,3% más que lo proyectado por los analistas. Todo esto, con la promesa de mantener un margen en torno al 75%.

Sin embargo, el Nasdaq no logra evitar operar en rojo antes del inicio de la sesión. Se alinea así a las bajas moderadas del S&P500 y el Dow Jones. En Europa, la sesión es mixta, siguiendo la pauta de Asia. El dólar opera con una ligera tendencia a la baja, y vemos caídas en los metales. La plata sufre el mayor ajuste, con una baja de 4,30%. El cobre retrocede, pero mantiene los US$6 por libra en el Comex.

Fueron las acciones tecnológicas en Asia las que aprovecharon los buenos resultados de Nvidia para marcar nuevas alzas. El Kospi coreano subió 3,67%, beneficiado también por la decisión del emisor de ese país de mantener la tasa sin cambios y señalar una cómoda pausa hacia adelante.

Jensen Huang, CEO de Nvidia, salió al rescate de las empresas de software. El ejecutivo aseguró que el merado “se ha equivocado” en su interpretación sobre el impacto de la IA en este sector. Por el contrario, el apunta a que los modelos de IA y sus agentes utilizarán las herramientas que ofrecen firmas de software especializado como SAP o ServiceNow. Huang además aseguró que el crecimiento en demanda por capacidad computacional es “exponencial”.

Las acciones de Nvidia subieron temporalmente 2% tras el reporte y las declaraciones de Huang, pero perdieron impulso con el paso de las horas. Es quizás una muestra más de las dudas y el nerviosismo que pesa sobre Wall Street.

El último factor de preocupación es una crisis en el sector de crédito privado vinculado al financiamiento en IA y que pueda poner en peligro los planes de financiamiento de las multimillonarias inversiones prometidas. UBS pronostica que los impagos en este sector pueden alcanzar el 15%. Sin embargo, analistas y participantes de la industria descartan por ahora un efecto contagio a otras áreas de la deuda privada.

La incertidumbre geopolítica y arancelaria agrava las razones de la parálisis. Las delegaciones de EEUU e Irán se reúnen hoy en Ginebra en una tercera ronda de negociaciones. Del encuentro dependerá si la Casa Blanca avanza con un plan de ataques puntuales para presionar a Teherán.

En materia arancelaria, el representante comercial de EEUU, Jameson Greer, afirmó que el presidente Donald Trump firmará en los próximos días una orden para elevar los aranceles al 15 % “en los casos que considere apropiado”. Greer dijo que se respetarán los acuerdos comerciales alcanzados en el último año, pero que la meta en los próximos meses es implementar un sistema que reemplace por completo (en materia de ingresos) las tarifas recíprocas revocadas por la Corte Suprema.

En la región: Argentina recibe un voto de confianza del mercado, Colombia sorprende con un decreto de emergencia, y Cuba abre nuevo frente con EEUU.

El gobierno argentino colocó ayer bonos locales a 2027 para cubrir obligaciones a corto plazo. La demanda registrada sumó US$868 millones, frente a una oferta de US$150 millones. La tasa de colocación fue de 5.89%.

Las empresas en Colombia reciben un fuerte golpe. El gobierno de Gustavo Petro emitió un decreto de emergencia económica que, entre otras medidas, implementa un impuesto especial del 1,6% para bancos y empresas de los sectores minero y energético, y del 0,5% para las empresas con patrimonio a partir de US$2,6 millones. Además, se publicó el borrador de un decreto para obligar a las AFP a trasladar $25 billones (unos US$6.800 millones) de cotizaciones de los afiliados al sistema estatal Colpesiones.

Estados Unidos investiga el ataque de Cuba a una embarcación matriculada en la Florida. Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas. Según La Habana, todos los tripulantes de la embarcación eran ciudadanos cubanos residentes en EEUU, a los que acusa intentar “una infiltración con fines terroristas”. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que EEUU responderá “apropiadamente”.

En la portada de Diario Financiero: Andes Iron evalúa cuatro caminos legales para Dominga. Codelco y Rio Tinto sellan alianza estratégica para desarrollo de proyectos mineros en cobre y litio.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: