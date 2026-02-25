Acciones tecnológicas avanzan en una jornada que estará marcada por el foco en Nvidia

Las acciones tecnológicas lideran las alzas, al inicio de una sesión que estará marcada por las expectativas en torno a Nvidia. Siguiendo el positivo cierre de ayer, los futuros de Wall Street extienden los avances y se preparan para una apertura en verde, tras positivas sesiones en Asia y una apertura europea que impulsa al Stoxx600 a un avance de 0,42%.

El dólar opera plano, a pesar de que una nueva caída del yen le dio algo de impulso en las primeras horas. La divisa japonesa retrocedió 0,37% frente al dólar, después de que la primera ministra Sanae Takaichi escogiera a dos economistas considerados “dovish” para ocupar posiciones en el Banco de Japón.

Los metales operan al alza, la plata y el cobre se benefician por expectativa de la reactivación de las compras desde China. La plata sube más de 3%. El cobre recupera el nivel de los US$6 por libra en el Comex.

Pero el foco está todavía en la IA. Para entender lo que está pasando en los mercados, específicamente en Wall Street y lo que parece ser un ciclo de bipolaridad, hay que poner la mirada en dos empresas: AMD y Workday. Puede que los nombres no les digan mucho. Pero AMD es una de las principales empresas de semiconductores, mientras Workday ofrece software para automatizar funciones administrativas como el manejo de proyectos.

Las acciones de AMD avanzaron ayer 8,77%, y dieron un nuevo aire al Nasdaq para liderar una sesión positiva para Wall Street. La firma se benefició de un acuerdo de venta de sus chips a Meta, por unos US$100.000 millones. En el otro lado de la revolución de la IA, las acciones de Workday caen 9,39% antes de la apertura, tras revelar en sus resultados y pronósticos el impacto de la competencia que suponen modelos de IA como Anthropic.

Es una historia de ganadores: las firmas alrededor de la infraestructura para hacer la IA posible. Y de perdedores: aquellas firmas que pueden ser afectadas o hasta reemplazadas por la IA.

El que muchas de las firmas en el primer grupo estén en Asia beneficia a los mercados de esta región. El Kospi coreano superó hoy los 6.000 puntos por primera vez y ya acumula un avance de 44% en lo que va del año. Su par de Taiwán (sede de TSMC, mayor fundidora de semiconductores) subió 2% en la sesión, para acumular un avance de 22% este año. En comparación, el Nasdaq sigue en rojo con una caída de 1,60% en 2026.

Los inversionistas ponen la atención en los resultados de Nvidia. Pero los balances de la empresa más grande del mundo por valor de mercado no llegarán hasta después del cierre de la sesión.

¿Podrá superar las expectativas como lo ha hecho en los últimos 13 trimestres? Analistas esperan que Nvidia reporte un aumento de 62% de sus utilidades y proyecte ingresos por US$72.000 millones para el próximo trimestre. También será importante por cuánto margen las cifras de Nvidia se ubican por encima de lo previsto por el mercado.

Mientras, otras empresas ofrecen pistas de que la clave en los resultados ahora está en cuánto se logra rentabilizar la adopción de IA. De hecho, parte de la reacción del repunte de Wall Street ayer se atribuye a la presentación de Anthropic, que presentó sus “agentes empresariales”. Pero en lugar de reemplazar a firmas de software especializado, Anthropic abogó por la “colaboración” con algunos nombres como Thomson Reuters ofreciendo su expertise en el desarrollo de nuevas capacidades de estos agentes.

Santander ve subir sus acciones 3% tras fijar nuevas metas, entre ellas: sumar 30 millones de clientes y obtener utilidades por US$23.500 millones a 2028, y aumentar sus dividendos en efectivo. El banco proyecta generar US$1.000 millones en valor por su inversión en IA hacia 2028.

Mercado Libre atribuyó a su inversión en tecnología el salto de 45% en sus ingresos. Sin embargo, las acciones (ADRs) del retailer caen casi 5% previo a la apertura, por una inesperada caída de 12,5% en sus utilidades.

Por ahora, el discurso del presidente estadounidense, Donald Trump, tiene un impacto limitado. Específicamente en nuevas alzas del oro y el petróleo. El oro supera los US$5.200 por onza, y el barril de crudo Brent transa en US$71, después de que Trump acusara a Irán de un “siniestro” plan nuclear.

En 108 minutos, Trump utilizó el “Estado de la Unión” para tratar de convencer a los estadounidenses que la economía está mejor que nunca. Pero, de forma inesperada, no mencionó la crisis del poder adquisitivo, que lidera la agenda de preocupación de los electores, ni anunció nuevas medidas directas para los consumidores.

HOY ESTAMOSA TENTOS A: