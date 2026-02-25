Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

Acciones tecnológicas avanzan en una jornada que estará marcada por el foco en Nvidia

Santander y Mercado Libre destacan al inicio de la jornada.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 07:30 hrs.

IA Nvidia Trump cobre dólar
<p>Acciones tecnológicas avanzan en una jornada que estará marcada por el foco en Nvidia</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

MOP en picada contra concesionaria china que puso en duda viabilidad de Talca-Chillán: "Desconoce los principios del sistema"
2
Mercados

CEO global de Scotiabank y alianza con Cencosud: “Es un activo no estratégico y no forma parte de nuestro futuro”
3
Economía y Política

¡Por fin! Los consumidores en Chile recuperan el optimismo después de seis años
4
Regiones

Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración
5
Empresas

Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
6
DF LAB

EEUU asegura que la china DeepSeek entrenó su modelo de IA con el mejor chip de Nvidia pese a veto de Washington
7
Mercados

Inscritos en el registro de directores de AFP supera los 700 candidatos ad portas de juntas de accionistas 2026
8
Economía y Política

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete