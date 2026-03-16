La atención del mercado sigue concentrada en el petróleo y en el impacto inflacionario. El precio del crudo extiende sus alzas tras reportes de un nuevo ataque a un terminal petróleo clave de Emiratos Árabes Unidos en el estrecho de Ormuz.

El barril de crudo Brent opera sobre los US$105 y el WTI transa en US$100, y pone bajo presión los intentos de repunte en el mercado. Las acciones en Asia tienen una sesión mixta, el Stoxx600 europeo revierte las alzas que buscó en la apertura. Los futuros estadounidenses han recortado los avances, pero defienden un inicio de sesión al alza. El dólar pausa el rally. Pero eso no impide que los metales anoten otro de inicio de jornada a la baja.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sale en busca de refuerzos en su campaña contra Irán. Sus demandas se concentran en el estrecho de Ormuz. Trump advierte que la OTAN tendrá “un futuro muy malo”, si sus miembros no cooperan con el plan de crear una coalición militar para reabrir el estrecho. Según WSJ, la Casa Blanca anunciaría esta semana el lanzamiento de esta coalición, sin especificar qué países la integran. Por ahora, Japón ha negado la idea de enviar buques militares al área. La UE analiza extender la operación de control que ya realiza en el Mar Rojo hacia el estrecho.

Al interior de EEUU, el alza de 26% de los combustibles en el último mes alerta al Partido Republicano ante el riesgo de una extensión de la guerra en Irán.

Desde Teherán, el régimen se muestra desafiante al lanzar nuevos ataques con drones en infraestructura de la región, como la refinería emiratí y el aeropuerto de Dubai esta mañana.

En Señal DF analizamos cómo la guerra en Irán podría poner en riesgo las inversiones que han sido el motor del boom de la IA, con consecuencias también para la economía estadounidense. En el Primer Click Semanal abordamos el impacto inflacionario y cómo este complica el escenario para los bancos centrales, que serán los protagonistas esta semana.

Además de las reuniones de los grandes bancos centrales, el mercado tiene en agenda las conversaciones comerciales entre EEUU y China, que concluyen en París.

China llega a la mesa de negociaciones en medio de un repunte económico. Las cifras publicadas esta mañana sorprendieron con la mayor expansión de la actividad industrial desde agosto pasado, así como con un alza por encima de lo esperado de las ventas de retail y de la inversión en capital fijo. Pero el aumento del desempleo (de 5,1% a 5,3%) y una nueva contracción del índice de precios de las viviendas (-3,2%) muestran que la presión al consumo interno no ha desaparecido.

Entre las empresas, dos bancos europeos capturan los titulares. Las acciones de Commerzbank suben 4,19% después de que UniCredit lanzara una oferta por 35.000 millones de euros por el banco alemán.

Las acciones de Meta suben 3,14% antes de la apertura, superando las alzas de otras tecnológicas. Reuters reportó el viernes que la firma de Mark Zuckerberg planea reducir en 20% su plantilla, equivalente a 16.000 despidos, como parte de su reestructuración para incorporar y financiar más IA.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: