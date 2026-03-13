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Los bancos centrales se pronuncian

Trump exige un recorte de emergencia, pero la Fed y otros emisores podrían estar listos para esperar.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 11:48 hrs.

Marcela Vélez-Plickert bancos Banco Central tasas de interés
<p>Los bancos centrales se pronuncian</p>

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