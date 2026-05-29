Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF Primer Click de la semana
Primer Click de la semana

Batería de datos macros para empezar junio

La situación geopolítica, datos de empleo y el Imacec de abril concentrarán la atención.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 11:30 hrs.

Wall Street Acciones EEUU UE FED economía internacional
<p>Batería de datos macros para empezar junio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Bci avanza en creación de nueva sociedad matriz: nombra directorio y gerente general
2
Empresas

Kast elige a Daniel Díaz Olguín como representante de los trabajadores en el directorio de Codelco
3
Economía y Política

Sin cadena nacional en horario prime y con lema “Chile cuenta con todos”: Kast viaja a Cerro Castillo para ajustes finales a mensaje del 1 de junio
4
Economía y Política

Micco, Contreras y Landerretche: se oficializan los candidatos y la fecha para elegir al nuevo decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
5
Empresas

Comité de Ministros da luz verde a proyectos que suman más de US$ 700 millones de inversión y deja en suspenso reclamaciones por megalínea Kimal-Lo Aguirre
6
Economía y Política

Tasa de desocupación nacional sube a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años, impactada por el alza en mujeres
7
Mercados

Grupo Pampa sale al mercado a comprar US$ 38 millones en acciones de SQM tras positivos resultados de la compañía
8
Empresas

Confuturo se queda con la propiedad del outlet Midmall Maipú
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete