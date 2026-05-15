Nvidia presenta sus resultados

La principal fabricante de semiconductores y procesadores de la IA llega con optimistas apuestas a su favor.

El balance de resultados de Nvidia promete ser más relevante que un reporte macroeconómico. Ya desde hace varios trimestres, Nvidia ha disputado el rol protagónico a la Reserva Federal sobre cuál es el actor con mayor capacidad de mover a los mercados.

En el escenario actual, se puede argumentar que la respuesta al dilema apunta a Nvidia. La firma estadounidense no solo es la más grande del mundo, y con ello la de mayor peso en el referente S&P 500, además está en el epicentro del desarrollo de la gran promesa de la revolución de Inteligencia Artificial.

De la demanda que reciba por sus semiconductores y procesadores de alta capacidad, depende que Nvidia mantenga su ritmo de inversiones, y de eso -a su vez- depende el futuro de los ingresos de firmas como TSMC, Micron, SK Hynix y firmas de energías y centros de datos, solo por mencionar algunas.

Ahí radica la importancia de que Nvidia, una vez más, supere las expectativas de ingresos, utilidades y márgenes, como lo ha hecho desde hace al menos doce trimestres consecutivos. Aunque cada vez de forma más desacelerada.

En su guía para el año fiscal 2026, Nvidia anticipó ingresos por US$ 300.000 millones. El mercado querrá ver señales de que la firma será capaz incluso de superar tal meta. Ya en la presentación del trimestre anterior, su CEO, Jensen Huang, aseguró que la demanda por los semiconductores y procesadores de Nvidia crece “exponencialmente”.

Analistas estarán atentos a la capacidad de Nvidia para responder a tal demanda, y a qué costo.

Otro foco serán sus ventas en China. Nvidia es una de las pocas ganadoras concretas, al menos en los titulares, de la visita de Donald Trump a Beijing. Huang también participó de la cumbre. Se sumó a la comitiva presidencial en el último minuto (literalmente) y -a decir del propio Huang- por pedido directo de Trump.

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En señal de buena voluntad a Beijing, la Casa Blanca levantó las restricciones a una decena de empresas tecnológicas chinas, incluyendo Tencent y Alibaba, para que puedan acceder a los chips H200 de Nvidia. Pero estos prontos serán desplazados por el nuevo modelo, Blackwell. ¿También quedarán exentos de restricciones? Más importante aún, cómo ha respondido Beijing. No hubo un pronunciamiento oficial de China respecto a la orden de que sus empresas no usen semiconductores de Nvidia, impuesta el año pasado bajo argumentos de seguridad nacional.

La apertura del mercado chino para Nvidia sería un gran catalizador para nuevas alzas de la acción, que acumula un rendimiento de 24% en lo que va del año, gracias al fuerte repunte desde inicio de mayo.

Goldman Sachs y UBS están entre las firmas que recientemente han elevado sus recomendaciones de Nvidia a “comprar”. El precio objetivo de la acción varía entre US$ 265, en los análisis más conservadores, hasta los US$ 325. Tales precios le dan un upside de entre 13% y 38% desde el cierre del 14 de mayo.

Algo de macro

Aunque el mercado estará concentrado en los resultados de Nvidia, y en la conferencia con inversionistas de Jensen Huang, también es importante seguir de cerca los eventos macroeconómicos.

Al cierre de esta edición todavía no hay avances en la reapertura del estrecho de Ormuz. Pero el mercado parece seguir confiando en que la economía es resiliente y puede sortear mejor de lo esperado el shock energético.

S&P Global publicará el 21 de mayo la primera medición de los índices PMI de las economías del G7 ya correspondientes a mayo. Las expectativas apuntan a un deterioro de los índices, con la actividad en la Eurozona profundizando su caída en territorio de contracción (bajo 50). También se prevé que los índices estadounidenses, tanto de manufacturas como de servicios muestren una baja respecto a las lecturas de abril. Sin embargo, hasta que esto no se refleje en el consumo o en un freno de las inversiones en tecnología, es poco probable que la Fed tenga argumentos para salir de su pausa.

De todas formas, el mercado pondrá algo de atención a las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed a publicarse el miércoles 20.

En lo local

La semana comenzará con cifras importantes para el mercado local. El Banco Central publicará el lunes 18 el PIB del primer trimestre, seguido el martes por el primer Informe de Estabilidad Financiera del año.

Tras los reportes de las cifras sectoriales, el mercado proyecta que el PIB chileno se contrajo 0,3% respecto al trimestre anterior y un -1% en su medición a 12 meses. La contracción confirmaría un deterioro desde la desaceleración que se inició a mediados del año pasado.