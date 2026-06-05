La ola vendedora presiona a las acciones tecnológicas y contagia a otros sectores
Las caídas dominan en los mercados a la espera del reporte laboral de EEUU.
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Puede que sean las altas valoraciones, puede que sea la guerra en Irán, pero el entusiasmo de los inversionistas se toma una pausa. Las pérdidas se extienden y comienzan a contagiar a otros sectores fuera de la tecnología. Pero es este sector, aquellos nombres ligados a la revolución de la IA, incluidas acciones de energía, los que lideran las pérdidas.
En Asia, el Kospi coreano perdió 5,54%. El índice favorito de lo que va del año (+94%) es el más castigado en esta ola vendedora. Pero analistas apuntan a un ajuste sano, tras el rally reciente. Las acciones europeas, menos expuestas al sector tecnológico, tratan de desacoplarse y defienden un alza moderada. Lo mismo hace el Dow Jones, que busca extender su avance. Por el contrario, el Nasdaq cae casi 1% antes de la apertura. El S&P 500 apunta a una caída de 0,44% al inicio de la sesión. De mantenerse la tendencia, se pondría fin a la histórica racha de 9 semanas consecutivas de alzas, pues acumularía una caída en las últimas cinco sesiones.
El dólar profundiza su baja, pero eso no impide una sesión de pérdidas para los metales. El petróleo también retrocede, aunque de forma moderada, a pesar de la falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz.
La guerra en Irán se acerca a los 100 días, en medio de un estancamiento de las negociaciones. Hezbollah habría rechazado la propuesta para un cese al fuego definitivo con Israel. Mientras, el régimen iraní exige el fin de la operación contra Hezbollah como condición para reabrir el estrecho de Ormuz y negociar con EEUU.
Las expectativas en torno a la economía de EEUU también ocupan al mercado, atento a la publicación del reporte laboral de mayo. Una creación de empleo superior a la esperada y que supere los 115.000 puestos no agrícolas de abril daría más argumentos a quienes creen que la Fed debería elevar la tasa de interés antes de fin de año.
Pero, sin duda, la atención se centra en las caídas de las acciones tecnológicas y en las próximas grandes IPOs, comenzando por la de SpaceX. ¿Estamos ante el inicio de la explosión de una burbuja? Nuestro invitado al especial de esta semana cree que estamos ante un ajuste saludable dentro de un largo ciclo de rally. Andrés Vicencio, gerente de portafolios de inversión de LarrainVial AM, analiza las perspectivas para las acciones estadounidenses, como todo gira en torno a la tecnología y el impacto -o no- de la IPO de SpaceX.
A propósito de SpaceX, S&P frena las ambiciones de la empresa de Elon Musk de integrarse al S&P500 una vez comience su flotación en el mercado. La agencia se niega a modificar las reglas que exigen mayores niveles de flotación de acciones y, sobre todo, que las empresas registren utilidades antes de integrarse al índice.
En la edición de hoy de Diario Financiero: Jorge Matetic, presidente de AZA, espera revertir las pérdidas de Huachipato: “Nosotros tenemos una tecnología distinta”. Perú define su rumbo económico: las alternativas que representan Sánchez y Fujimori de cara al balotaje.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
08:30 EEUU publica el reporta laboral de mayo. El mercado espera ver una creación de 85.000 puestos de trabajo no agrícola y una tasa de desempleo que se mantiene en 4,3%.
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