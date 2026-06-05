Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Primer Click
Primer Click

La ola vendedora presiona a las acciones tecnológicas y contagia a otros sectores

Las caídas dominan en los mercados a la espera del reporte laboral de EEUU.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 07:30 hrs.

IA Acciones SpaceX empleo inflación Irán
<p>La ola vendedora presiona a las acciones tecnológicas y contagia a otros sectores</p>

Noticias destacadas

Icono Video

VIDEO

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Desde el pan hasta los fideos: baja en superficie sembrada de trigo en "el granero de Chile" pondría presión a precios de la harina
2
Empresas

Tras destape de colusión de "los primos" en Chile, Pluxee remueve a uno de sus altos ejecutivos a nivel global vinculado al origen del caso
3
Regiones

Desvinculan a cinco ejecutivos de ENAP Magallanes tras incendio en gasoducto y sindicato advierte sobre efecto de recortes
4
Empresas

Cenco Malls apuesta por la renta residencial e inicia su primer proyecto multifamily con US$ 20 millones de inversión
5
Mercados

Bolsa chilena se desinfla y cierra en rojo por quinta sesión consecutiva ante las dificultades del proceso de paz en Medio Oriente
6
Empresas

Jorge Matetic, presidente de AZA, espera revertir pérdidas de Huachipato: “Nosotros tenemos una tecnología distinta”
7
Economía y Política

Quiroz sorprende con el anuncio de un proyecto sobre levantamiento del secreto bancario
8
Regiones

Puente Chacao: Pila Norte alcanza 98% de avance y megaobra se apresta a iniciar fase de instalación de cables de suspensión
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete