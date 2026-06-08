Acciones tecnológicas intentan un repunte pero presiones continúan

Las crisis siempre generan oportunidades. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, le da la bienvenida a la ola de caídas que afecta a las acciones tecnológicas. “Pueden comprar las acciones (de Nvidia) a un precio más bajo”, declara.

Sus palabras no lograron frenar las caídas en Asia. El Kospi coreano se hundió un 8%, y el Nikkei japonés perdió casi 4%. En general, fue una sesión de pérdidas en Asia, siguiendo el negativo cierre de Wall Street en la última sesión. El viernes, el Nasdaq cayó más de 4%, el S&P500 un 2,46% y el Dow Jones perdió 1,35% tras la publicación del reporte laboral de mayo. Fue la peor sesión en 10 meses.

Un inesperado repunte en la creación de empleo llevó a un ajuste en las expectativas en torno a los próximos de la Fed. Algunos analistas ahora esperan que la Fed rompa un período de pausa con una o hasta dos alzas de tasas de interés en este ciclo. Otros apuestan por una larga pausa, pero postergan un posible recorte de tasas a mediados del próximo año.

Las expectativas de tasas más altas se sumaron a las dudas sobre las altas valoraciones para golpear con especial fuerza a las acciones tecnológicas. Pero las palabras de Huang comienzan a surgir efecto. Los futuros del Nasdaq y el S&P500 revierten las pérdidas iniciales para apuntan a una apertura al alza. El Nasdaq avanza 0,69% y el S&P500 un 0,34%. El Dow Jones comienza a recortar las pérdidas, pero continúa operando en rojo.

Al igual que Huang, son varias las voces que consideran las caídas recientes en las acciones tecnológicas una corrección saludable en medio del rally. Una de esas voces es Andrés Vicencio, gerente de portafolios de inversión de LarrainVial AGF, quien nos acompañó en el podcast el viernes pasado. No se pierdan su análisis.

Citi también es optimista y eleva su objetivo para el S&P500 a fin de año a los 8.100 puntos, desde los 7.383 puntos actuales.

Esta semana será clave para las expectativas en torno a la Fed. En EEUU el reporte de inflación de mayo se publica el miércoles. El dólar opera esta mañana en su mayor nivel en dos meses ante las expectativas de que la Fed no podrá recortar la tasa de interés este año. Mientras, se proyecta que el BCE anunciará un alza el jueves.

El escenario inflacionario se agrava tras los últimos acontecimientos en Irán. A pesar de la intervención del presidente estadounidense, Israel e Irán intercambian la mayor escalada de ataques desde inicios de abril. Ambos países atacaron objetivos en sus respectivos territorios hasta hace unas horas, poniendo en riesgo la continuidad del cese al fuego. Esta mañana, Donald Trump utiliza su red social para afirmar que Israel e Irán “deben dejar de dispararse de inmediato”.

En la región la atención está en Perú, donde el resultado presidencial apunta será definido por unos pocos miles de votos. Con el 91,5% de las actas escrutadas, el organismo electoral otorga a Keiko Fujimori una ventaja de 50,32% de los votos frente a 49,67% para Roberto Sánchez. Pero los conteos rápidos de Ipsos y Datum coinciden en otorgar a Sánchez la victoria con 50,3% y 50,14%, respectivamente.

En la portada de Diario Financiero: Cesco propone que Codelco sea un holding, desacoplar el gobierno corporativo del ciclo político y abrir a la bolsa proyectos de exploración. Baja producción hidroeléctrica enciende la primera alarma en medio de la incertidumbre por la llegada de “El Niño” en invierno.

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