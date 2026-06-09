Acciones tecnológicas refuerzan su repunte y el petróleo retrocede

Los inversionistas en Asia dejan a un lado los temores y retoman las apuestas agresivas en acciones tecnológicas, liderando el repunte del sector. El llamado del CEO de Nvidia a aprovechar las caídas recientes para comprar acciones tecnológicas, la decisión de OpenAI de registrar su salida a bolsa y la promesa de Trump de que el estrecho de Ormuz abrirá pronto alimentan nuevas alzas.

El Kospi coreano lidera las alzas con un avance de 8% en la sesión. También en Asia, el Nikkei japonés subió más de 2% y las acciones en Shanghái ganaron más de 1%. Las alzas se extienden a Europa, en una sesión marcada por el buen rendimiento de la bolsa italiana en medio de la oferta de Intesa Sanpaolo por Monte dei Paschi, que podría crear el segundo mayor banco europeo por valor de mercado.

Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura al alza tras el cierre mixto de ayer, en el que el Dow Jones cerró en rojo. Esta mañana, el Dow Jones se une al S&P y el Nasdaq para busca una apertura con alzas. Lidera el Nasdaq con un avance de 0,64%.

El dólar y el petróleo caen en reacción a las últimas declaraciones de Donald Trump. Según el presidente estadounidense, las negociaciones con Irán han avanzado sin interrupciones y podría haber un acuerdo “en uno o dos días”. En una entrevista anterior, Trump anunció que el estrecho de Ormuz abriría apenas se firme el memorándum de entendimiento con Irán. El petróleo retrocede más de 2% para llevar el barril de crudo WTI a US$88,98 y el Brent a US$92,15.

A pesar del optimismo, hay notas de cautela. Desde el sector de renta fija se advierte que, a pesar de la baja del petróleo y el dólar, las tasas de los bonos del Tesoro continúan al alza. La tasa a 2 años supera el 4%, la del bono a 10 años se mantiene en 4,55%, y la de 30 años está por encima del 5%. Analistas apuntan a la combinación de presiones inflacionarias y la solidez del mercado laboral, que podría forzar a la Fed a un alza de tasas.

En la renta variable, los llamados de cautela giran en torno al S&P500. Citi ve una alta vulnerabilidad del mercado a cualquier evento de riesgo. “Cualquier decepción podría desencadenar una liquidación significativa de posiciones largas”, escriben analistas de Citi.

Por su parte, los analistas de BofA Global Research recomiendan apostar por acciones puntuales y no por el S&P 500 como un todo, ya que consideran que las alzas están altamente concentradas en las tecnológicas. BofA confirma un objetivo de 7.100 puntos para el S&P500 a fin de año, lo que implica una baja de 4,3% desde el cierre de ayer.

Uno de los riesgos a los que apuntan los analistas es la salida a bolsa y las colocaciones de acciones de grandes tecnológicas. OpenAI se suma a la lista de empresas que planean mega IPOs antes de fin de año. Todavía no hay claridad si logrará adelantarse a Anthropic, su mayor rival, que presentó su documentación la semana pasada. OpenAI buscaría una valoración de US$1 billón.

Es una buena sesión para el cobre. El metal retoma las alzas ante expectativas de una mayor demanda. Los analistas de Jefferies convierten su escenario optimista en su escenario base para el metal y proyectan un precio promedio de US$6,50 por libra (US$13.000 por tonelada) en 2017 y de US$8 (US$17.636) en 2030 y 2031.

China es una fuente de demanda creciente del metal. Sus importaciones de mineral de cobre y cobre en bruto crecieron 36,7% y 26,1% anual a mayo. El metal y las tierras raras (+41%) fueron las importaciones que registraron el mayor aumento en volumen.

Las importaciones chinas sorprendieron con un alza anual de 27,4% en mayo, y las exportaciones crecieron 19%, superando el alza esperada de 15%.

Es una sesión importante para el mercado local. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presenta el decreto fiscal. En Señal DF pueden leer un adelanto de los cambios que se incorporan y las expectativas del mercado.

En Perú, con una diferencia de 26.000 votos, el izquierdista Roberto Sánchez toma la delantera en el conteo electoral frente a Keiko Fujimori.

En la portada de Diario Financiero: CFA suma nuevas alertas por proyecto misceláneo y pide nuevas compensaciones. Fondos e inversionistas de alto patrimonio aceleran la salida de edificios multifamily ante la caída de la rentabilidad. Moderado IPC sorprende en mayo y se afianza la expectativa de una tasa congelada este año.

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