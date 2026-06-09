Se afianza la expectativa de una tasa de interés referencial congelada este año tras la sorpresa del moderado IPC en mayo

Los precios generales subieron menos de lo esperado en el quinto mes del año muy influidos por la inesperada baja del pan. La medición en 12 meses incluso se moderó hasta 3,9%.

El mercado despertó ayer lunes con la sorpresa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que exhibió un avance mensual de 0,2% y moderó su registro anual desde un 4,0% a 3,9%.

Una cifra positiva si se piensa que el consenso era de un alza de 0,4% respecto al mes precedente, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, y que en abril los precios habían subido 1,3% a causa del fuerte aumento de las gasolinas.

Para Zurich, la desaceleración a 0,2% mensual de los precios internos sugiere que el impacto directo del shock energético comenzó a moderarse.

“El registro de mayo entrega una señal de alivio respecto de la dinámica inflacionaria observada en marzo y abril, cuando el IPC estuvo fuertemente presionado por el ajuste extraordinario en combustibles”, dijo su economista para Latinoamérica, Gustavo Yana.

En la misma línea, Coopeuch indicó que el dato de mayo era importante para evaluar la presencia de efectos de segunda vuelta asociados a las bencinas, que fueron prácticamente inexistentes en abril y marzo.

“De hecho, tanto la difusión inflacionaria como la inflación de bienes se ubicaron algo por debajo de sus promedios históricos para un mes de mayo, lo que refuerza la evaluación de que, por ahora, los efectos de segunda vuelta no se están propagando de manera significativa al resto de la canasta”, explicó la cooperativa.

La baja del pan puede explicarse por factores como la estabilización de los costos de insumos (...) así como por una mayor competencia y ajustes estacionales en la demanda.

Factor pan

Así, el IPC de mayo estuvo incidido por nueve de las 13 divisiones que conforman la canasta, destacando aumentos en la división de vivienda y servicios básicos de 0,7% mensual, además de transporte (0,6%).

No obstante, la mayor sorpresa estuvo por el lado de los descensos, siendo alimentos y bebidas alcohólicas la división que marcó una baja de 0,8%. De estos, el desempeño del pan fue el que más llamó la atención de los analistas: durante mayo el producto tuvo una baja de precio de 4%.

Esto es llamativo, ya que el mercado no lo tenía considerado en sus levantamiento de precios.

La economista jefe de Prudential AGF destacó esta baja ya que tiene una alta incidencia en el IPC.

“Es un bien que está muy correlacionado con el precio del petróleo en términos de precio de venta, porque el petróleo significa un porcentaje importante del costo de producción del pan”, explicó.

No obstante, advirtió que el precio podría devolverse y aumentar en el próximo mes.

Scotiabank señaló que esta caída en precios de alimentos es la más pronunciada en, al menos, los últimos 16 años y que el pan explicó la mitad de la incidencia negativa de dicha división.

“Una de nuestras hipótesis es que los anuncios por parte de grandes cadenas de supermercados de congelamiento de precios de algunos productos básicos estarían jugando un rol relevante en esta dinámica”, comentó en su informe.

Ante ello, precisó, “esto levanta riesgos de reversión, toda vez que el escenario internacional sigue presionando al alza los costos de los principales insumos para la producción de pan”.

Indupan señaló que la baja puede explicarse por factores como la estabilización de los costos de insumos, especialmente la harina y la energía, así como por una mayor competencia en el mercado y ajustes estacionales en la demanda.

No obstante, acerca de su proyección para los próximos meses, “se espera que el precio del pan tienda a estabilizarse, aunque podría presentar leves variaciones dependiendo de la evolución de los costos internacionales del trigo, el tipo de cambio y las condiciones de producción local”, señaló el director del gremio panadero, Ricardo Sánchez.

Junio sin movimientos

A la espera de que el Banco Central tome una nueva decisión y presente su Informe de Política Monetaria (IPoM) la próxima semana, las previsiones son que no habrá un movimiento de tasas por un largo período.

Coopeuch estimó que el escenario central que definirá el ente rector seguirá siendo coherente con una mantención prolongada de la tasa de política monetaria en 4,5%. JPMorgan prevé que no habrá cambios y se mantendrá en su nivel de 4,5% en al menos las tres próximas reuniones, mientras que Oxford Economics consideró que no habrá ajustes “a medida que las presiones inflacionistas se alivian y el impulso económico se modera debido a una política fiscal más restrictiva, la debilidad del mercado laboral y la moderación del consumo privado”.

Mientras, Grünwald precisó que con cuatro primeros índices de actividad mensuales Imacec negativos en el año, perspectivas de crecimiento disminuidas y caída en índice de percepción económica, el ente emisor enfrenta un escenario difícil de leer.

“No creemos que haya movimientos de tasas en la próxima reunión, pero dado una actividad que se está viendo más débil de lo anticipado y una inflación que en este último dato no ha ido tan rápido arriba como se anticipaba, creemos que va a estar encima de la mesa el recorte. Aunque no se va a realizar todavía”, explicó.

Scotiabank señaló que el reciente dato de inflación no entrega argumentos para esperar innovación en el corto plazo en la TPM ni tampoco debería alimentar el desanclaje inflacionario.

“Sin embargo, el escenario internacional sigue introduciendo grados altos de volatilidad, que esperamos sea el principal argumento para seguir transmitiendo una mantención prolongada, a pesar de reducir el crecimiento del PIB de este año en el IPoM de junio respecto del anterior, y mantener la inflación en torno a 4%”

¿Y hacia fin de año?

El IPC más bajo de lo esperado no movió la aguja de las proyecciones para la inflación hacia fines de año. Zurich ratificó su previsión para el cierre de 2026 en 3,9%. Mientras que BICE Inversiones mantuvo su estimación de 3,8% a diciembre para los precios internos, condicionada a que el precio internacional del petróleo converja gradualmente hacia niveles cercanos a US$ 75 por barril.

El Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) también mantuvo su estimación de 4,3% para diciembre y Prudential AGF sigue previendo 4,0%

JPMorgan rebajó en una décima hasta el 3,8 % anual y Oxford Economics afirmó que “es probable que revisemos ligeramente a la baja nuestra previsión de inflación para finales de año, situada en el 4,6%, aunque seguimos esperando que la inflación se mantenga por encima de la previsión de consenso del 4,0%”.