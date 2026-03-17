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Los mercados ponen sus ojos sobre la Fed mientras siguen los ataques en Medio Oriente

Los bancos centrales comienzan sus reuniones atentos a la inflación.

Por: Marcela Vélez-Plickert

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 07:30 hrs.

Irán Israel petróleo Trump inflación tasa de interés
<p>Los mercados ponen sus ojos sobre la Fed mientras siguen los ataques en Medio Oriente</p>

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