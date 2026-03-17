Los mercados reaccionan a los titulares. Israel reporta haber eliminado al ministro de Defensa iraní, Ali Larijani, uno de los principales líderes del régimen. El reporte aún no ha sido confirmado por Irán, pero es suficiente para generar un cambio de dirección en las acciones europeas y un recorte en las pérdidas de los futuros estadounidenses.

El Stoxx600 sube 0,31%, y los futuros de Wall Street se alinean con una caída de 0,2%. Hay que destacar la estabilidad del bitcoin, que ya acumula un alza de 10% desde el pasado 3 de marzo, cuando se registraron los primeros ataques iraníes en países vecinos.

El dólar recorta su avance al igual que el petróleo. El barril de crudo Brent que operaba en US$105 al inicio de la sesión europea, retrocede a US$103. Mientras, el barril de WTI modera su alza y se mantiene en S$96.

La presión sobre el petróleo y el gas se mantiene tras los ataques iraníes a infraestructura clave. Esta mañana, los drones iraníes apuntaron a uno de los campos de gas natural más importantes del mundo y a una refinería emiratí, además de volver a paralizar al aeropuerto de Dubai.

Mientras, EEUU tiene problemas para convencer a otros países para que se unan a su coalición para reabrir el estrecho de Ormuz. El alza del precio de los combustibles se acelera en EEUU. Ayer, el precio promedio del diésel superó los US$5 por galón (unos $1.200 por litro) por primera vez desde diciembre de 2022.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se declaró sorprendido por la falta de “entusiasmo” de otros países a unirse a su coalición para reabrir el estrecho de Ormuz, argumentando que China, Japón y Corea del Sur deberían ser los primeros en unirse.

También cuestionó la falta de cooperación de los miembros europeos de la OTAN.

Trump anunció la postergación de la reunión con Xi Jinping prevista para abril. El encuentro fue postergado por un mes. Según Trump, debido a su necesidad de monitorear la guerra en Irán. Pero la medida se interpreta como una muestra de la molestia de la Casa Blanca ante la falta de respuesta de China al pedido de enviar buques para escoltar tanqueros en Ormuz.

Por ahora, ningún país se muestra interesado en involucrarse militarmente en el conflicto. Ni siquiera los países de la región, preocupados por el impacto de la extensión de una guerra regional en sus planes de modernización y de atracción de inversiones y expats.

Fuera de Medio Oriente, los bancos centrales están preocupados por la inflación. El banco central de Australia fue el primero en emitir su comunicado esta semana. El RBA elevó por segunda vez la tasa de interés a 4,1%. La gobernadora del RBA, Michele Bullock, afirmó que los banqueros centrales están preocupados por los efectos inflacionarios de segunda vuelta generados por el aumento de los costos de la energía.

La Reserva Federal inicia hoy su reunión de dos días. El mercado da por sentado que se mantendrán en pausa. Pero se pondrá atención a la actualización de sus proyecciones económicas y los comentarios sobre el impacto del alza del precio de petróleo.

Mientras esperan a la Fed, los inversionistas tendrán más declaraciones de Jensen Huang para recordarles que aún hay una revolución en curso. El CEO de Nvidia afirmó que la demanda por sus semiconductores y procesadores para IA sigue creciendo de forma exponencial y anticipa que sus ingresos alcanzarán US$1 billón hacia 2027. Huang responderá hoy las preguntas de la prensa e inversionistas como parte de su conferencia anual de IA.

En la región, las miradas se dirigen a Cuba. El régimen cubano anunció ayer una serie de medidas de apertura económica como parte de sus negociaciones con Washington. Trump aseguró que pronto tendrá el “honor de apoderarse de Cuba, de alguna forma”, como resultado del bloqueo energético que ha provocado un apagón absoluto en la isla. “Ya sea que la libere o la conquiste, creo que podría hacer lo que quisiera con ella, si quieres saber la verdad. En este momento son una nación muy debilitada”, afirmó.

Diario Financiero recoge hoy las expectativas en tono a los cambios tributarios: 16 mil grandes empresas se beneficiarían con la integración del sistema tributario. Mercado financiero respalda fin del impuesto a la ganancia de capital: anticipa mayor dinamismo bursátil. Además, BHP ingresa al SEIA proyecto por hasta US$ 5.900 millones para nueva concentradora en Escondida.