El dólar y futuros de Wall Street caen por incertidumbre sobre aranceles

La “incertidumbre arancelaria” vuelve a marcar la pauta de los mercados. El dólar se debilita y el oro se dispara ante las dudas sobre las políticas de la Casa Blanca.

Tras su derrota en manos de la Corte Suprema, el presidente Donald Trump se apresuró a ordenar un alza inmediata y global de los aranceles a los productos importados primero de 10% y luego 15%.

Los futuros estadounidenses tuvieron dificultades para encontrar una dirección durante el fin de semana. Pero la reacción negativa de los índices europeos lleva a una baja a los futuros de Wall Street. Las criptomonedas también sufren por la aversión al riesgo, y el bitcoin pierde más de 2% para transar en US$65.800. Los metales operan mixtos, con un salto en el oro (+1,97%) y la plata (+5%), pero caídas en los materiales industriales. El cobre opera con un alza moderada en Londres y a la baja en el Comex (-0,31%).

Hay razones para la incertidumbre. Hay dudas económicas: Se tema que la falta de claridad sobre los aranceles de EEUU paralice la actividad de inversión de las empresas. También hay preguntas fiscales: Se espera que el fallo de la Corte Suprema implique un reembolso de los aranceles cobrados en 2025, que se calculan en unos US$175.000 millones. Un monto que el Tesoro ahora buscará recuperar con los aranceles anunciados el viernes.

La nueva tarifa global a las importaciones se basa en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles durante 150 días en circunstancias de emergencia, incluyendo déficits “graves” en la balanza de pagos. Una vez transcurrido ese período, los aranceles podrán continuar solo con el visto bueno del Congreso. Esto último difícil de anticipar, considerando el temido impacto inflacionario de las tarifas en un año electoral.

Pero según una entrevista dada ayer por el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, la Casa Blanca usará los próximos cinco meses para avanzar con “investigaciones especiales” por país y por sector para determinar los aranceles, como los que ya aplica bajo este formato al acero y el aluminio y parte de los productos chinos. Su argumento es que los países que sellaron recientemente acuerdos comerciales con Washington deberían mantenerlos.

Pero hay dudas en la UE y en India sobre por qué ratificar acuerdos ahora. También se espera que China tenga más poder en la negociación.

Un cálculo de Global Trade Alert determina que los países europeos son los más afectados por la nueva tarifa global, más alta que la acordada en las negociaciones con Reino Unido y la UE. Mientras, India, Brasil y China obtienen las mayores reducciones arancelarias bajo el nuevo formato.

El mercado estará más atento aún al discurso de Trump mañana, sobre el “Estado de la Unión”. Es de esperar ataques a los jueces de la Corte Suprema, pero también se esperan anuncios de nuevas medidas orientadas a los consumidores.

Pasado el discurso, el mercado se enfocará en los resultados de Nvidia, que llegarán en medio de las dudas sobre el impacto de la IA y los planes de inversión de las grandes empresas para su desarrollo. Pueden leer más en Señal DF.

Los titulares esta mañana destacan el operativo en México, que dio captura y muerte a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. La operación contó con la participación de inteligencia estadounidense y desató una ola de violencia en México.

En la portada de Diario Financiero: En medio del boom de precios, más de la mitad de las grandes minas privadas de cobre redujeron su producción en 2025. El mercado automotriz chileno se reconfigura y las marcas asiáticas alcanzan el 72% de las unidades vendidas.

HOY ESTAMOS ATENTOS A: