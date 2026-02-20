Atentos a los resultados de Nvidia

La empresa más valiosa del mundo reporta resultados la próxima semana. No lo hará en un contexto cualquiera. Los balances de Nvidia llegarán en medio de una temporada de nerviosismo bursátil, generado precisamente por las dudas en torno a la inteligencia artificial. ¿Hay una burbuja en las acciones? ¿Será la IA capaz de destruir negocios como los de software especializado? ¿Seguirán las mega inversiones?

Nvidia no podrá responder todas esas preguntas. Pero sus balances y las declaraciones de su CEO, Jensen Huang, el próximo 25 de febrero serán estudiadas con atención en busca de pistas.

Ya durante la presentación de resultados del tercer trimestre (fiscal), en noviembre pasado, Huang anunció que “hemos entrado al círculo virtuoso de la IA”. Se refería así al acelerado crecimiento de modelos, aplicaciones, startups y adopción a través de industrias y países.

Es de esperar que sus declaraciones esta vez sean igual de optimistas. Más aún después de que Nvidia cerrara la semana pasada un nuevo contrato multimillonario para proveer a meta de chips y unidades de procesamiento para sus modelos de IA. Meta se convierte en el primer comprador de sus próximos chips Vera Rubin, aún no a la venta.

El anuncio ayudó a calmar las dudas respecto al futuro de Nvidia. Otras tecnológicas, como Google y Amazon, anunciaron recientemente planes para desarrollar sus propios chips para IA y reducir con ello su dependencia de la empresa liderada por Jensen Huang.

Como la empresa de mayor peso en el Nasdaq y el S&P 500, el comportamiento de la acción de Nvidia tras la presentación de resultados puede impulsar o arrastrar a los mercados globales. Rob Sluymer, estratega técnico de RBC Wealth Management, advierte que, si Nvidia no cumple con las expectativas, podría desencadenar una corrección mayor en el sector tecnológico dado el contexto de nerviosismo actual.

El riesgo es grande, considerando que la empresa tiene cada vez más dificultades para complacer las altas expectativas del mercado.

Las cifras de Nvidia han estado por encima de lo previsto en 20 de los 22 últimos trimestres. El pasado no fue la excepción. La firma reportó un crecimiento de 62% en sus ingresos, de 60% en sus utilidades y un margen de 73,6%. Pero las cifras de ingresos y utilidades fueron apenas 3% mayores a las esperadas. La acción cayó 3,15% al día siguiente.

Pero las expectativas para este reporte son positivas, con ingresos esperados por US$ 66.000 millones frente a los US$ 57.000 millones del trimestre previo. El foco estará en las proyecciones para el próximo trimestre que el mercado espera se ubiquen en US$ 75.000 millones.

El analista C.J. Muse de Cantor Fitzgerald asegura que Nvidia está apenas al comienzo de un "súper ciclo", impulsado por el despliegue de sus chips Blackwell y los sistemas de procesamiento asociados, además de la línea Vera Rubin que se espera para la segunda mitad de este año. Según su análisis, Nvidia ya habría vendido toda su producción para 2026 y estaría construyendo su cartera de pedidos para 2027 y 2028.

Con las acciones cotizando a 21 veces las ganancias esperadas para 2026, Muse cree que la acción se encamina a los US$ 300, pero apunta a que hay argumentos para que llegue a US$ 400. Hoy la acción transa en torno a los US$ 190.

Datos económicos

El fin de mes también traerá la publicación de datos económicos en Chile y el mercado es optimista.

Proyecciones recogidas por Trading Economics anticipan un repunte en casi todos los indicadores de enero: una expansión anual de 6% en la producción de cobre y un repunte de 1,4% en la producción industrial. El desempleo se mantendría en 8%.

Las cifras de enero serán importantes para el discurso del Gobierno saliente respecto a si entrega a su sucesor una economía en buen pie