Irán ataca fuera de Ormuz e impulsa alza del petróleo y sacude mercados
La IEA advierte de consecuencias catastróficas.
Para los mercados hay una sola pregunta que importa: ¿Cuánto durará el cierre del estrecho de Ormuz? Ayer la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció la mayor liberación de reservas de petróleo de su historia, 400 millones de barriles. Pero de inmediato dejó en claro que esto no será suficiente si no se reabre el tránsito a través del estrecho, hoy bloqueado por Irán.
Reuters reporta que al menos seis tanqueros han sido atacados en la zona, incluyendo dos embarcaciones en puertos iraquíes, en una señal de la estrategia de Irán de extender el conflicto.
El barril de crudo Brent transa en US$97,67 tras haber operado en US$100 previo al inicio de la sesión europea. El petróleo mantiene un alza de entre 5% y 6%. El WTI transa en por sobre los US$92 por barril. De la mano del petróleo, el dólar extiende su avance un 0,18%. Las acciones retroceden y los futuros de Wall Street anuncian fuertes caídas en la apertura. Bloomberg destaca la presión sobre los bonos, que han perdido todo lo ganado durante el año. Las tasas de los bonos soberanos europeos y estadounidenses suben ante las expectativas de una mayor inflación. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años llega a 4,23%.
Oxford Economics modela el impacto económico de un alza del petróleo, y plantea que un barril en torno a los US$100 por dos meses causaría una desaceleración, pero no una recesión. Ese punto, señala la consultora, se daría si el petróleo llegara a los US$140 por barril.
Por ahora, el mercado parece optimista dada la reacción volátil pero moderada. Sin embargo, ya se registran impactos en la economía real de la guerra en Irán.
- El Instituto Ifo recorta el crecimiento esperado para Alemania, la principal economía de la Eurozona de 1% a 0,8% este año, debido a un aumento del costo de la energía.
- La francesa Total está adoptando subsidios para impedir que el alza de los combustibles se traslade a los consumidores y contener la presión inflacionaria.
- Pero en EEUU, el diésel, clave para el transporte e industrias, se aproxima a los US$5 por galón, su mayor valor desde 2022.
- Las aerolíneas en Asia están elevando sus precios, para cubrir el aumento en el gasto de combustible.
En su reporte mensual, la IEA reporta que los 13 días de la guerra en Irán ya provocarán una reducción de 7% en el suministro de petróleo. ¿Por qué la liberación de reservas no será suficiente? Expertos explican que la capacidad para inyectar este crudo al mercado es un máximo de 2 millones por día. En comparación, el cierre del estrecho de Ormuz está bloqueando el paso de unos 15 millones de barriles de petróleo diarios, y un quinto del gas natural licuado del mundo.
Expertos advierten que tomará meses regularizar los flujos energéticos desde el área, y entre más duren los ataques y bloqueos, mayor será la disrupción. Tras ataques iraníes, Iraq y Omán han evacuado sus terminales de exportación petrolera. Esta mañana, Dubai reportó ataques con drones en su aeropuerto y dos torres en la zona residencial. Además, se reportan nuevas alarmas en Tel Aviv.
El mercado debe lidiar, además, con el regreso de la amenaza tarifaria. La Casa Blanca anunció ayer investigaciones comerciales contra sus principales socios comerciales -China, la UE, India, Japón, México- y otra decena de países para reinstaurar sus aranceles. Las investigaciones bajo la Sección 301 permitirían a Trump imponer aranceles, reemplazando las tarifas recíprocas que fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema. Además, la Casa Blanca lanzará una investigación por “manufacturas con trabajo forzado” que apuntaría a unos 60 países.
En Chile, la atención estará en el acuerdo que se espera el presidente José Antonio Kast firme hoy con EEUU, enfocado en minerales críticos y cooperación en seguridad.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 09:00 Brasil reporta su tasa de inflación de febrero.
- 09:30 Estados Unidos reporta su balance comercial de enero, cifras de inicio de construcción de viviendas, y el reporte semanal de subsidios por desempleo.
- 12:00 Wall Street podrá escuchar a la gobernadora de la Fed Michelle Bowman.
- 14:00 El Tesoro estadounidense coloca bonos a 30 años.
- 16:00 Argentina reporta su tasa de inflación de febrero.
- 20:00 El banco central de Perú anuncia su decisión de política monetaria. El mercado espera que mantenga la tasa en 4,25%.
