El salto en los precios del petróleo provoca caídas generalizadas en acciones y bonos

El riesgo de un shock energético que derive en una mayor inflación global se ha vuelto más real en los últimos días. Ataques en la infraestructura petrolera y de suministro de agua en Irán y otros países de la región, y señales de que el plan de EEUU no ha funcionado como lo esperaba generan expectativas de que la guerra se extenderá por un tiempo mayor que el previsto por la Casa Blanca y los mercados.

El petróleo saltó un 20% en los primeros minutos de transacción en Asia para alcanzar los US$120 por barril, tras la advertencia de que los países del Golfo podrían verse obligados a suspender toda la producción ante la continuidad de los ataques. Financial Times reporta que los países del G7 discutirán hoy la liberación de reservas de petróleo para estabilizar los mercados. La noticia hace que el petróleo recorte su avance, pero se mantiene con un alza de 15%, y el barril de Brent transa en US$107 y el WTI cercano a los US$105.

El dólar sube de la mano del dólar, mientras acciones y bonos son fuertemente castigados. En Asia, el Nikkei japonés y el Kospi coreano cayeron casi 6%. Las acciones emergentes (MSCI EM) pierden 3,3%. Las acciones europeas caen más de 2%. El Stoxx50 está a punto de caer en corrección, acumulando una caída de 9,90% desde su último peak del 25 de febrero. Los futuros de Wall Street se alinean con caídas de más de 1%.

Las expectativas de una mayor inflación provocan un salto en las tasas de los bonos. Los papeles más castigados son los europeos. La tasa de los gilts británicos a 10 años sube 15 puntos base a 4,699%), seguida por la tasa de los papeles españoles 12 puntos base). La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años sube 5 puntos a 4,19%). En Europa, los mercados comienzan a interiorizar en los precios dos alzas de tasas del BCE este año.

Al inicio de los ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que tomaría entre 2 y 4 semanas. Pero al cumplirse el décimo día, no hay señales de una solución el corto plazo. El régimen iraní escogió a Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado Ayatolá, como nuevo líder supremo. Mojtaba, de 50 años, es considerado por algunos como un clérigo radical y muy cercano a la Guardia Revolucionaria, que tendría el verdadero control del país. Además, durante el fin de semana, Irán atacó infraestructura petrolera y de desalinización de agua en Bahréin, así como con drones en los Emiratos, Arabia Saudita y Kuwait. En EEUU, se reporta que la Casa Blanca estaría evaluando el envío de tropas terrestres para destruir el material nuclear de Irán.

Trump ha minimizado el costo para EEUU, insiste en que están ganando la guerra, y que el precio de los combustibles es una consecuencia temporal y menor ante los beneficios de destruir al régimen iraní. Sin embargo, hay crecientes dudas y división al interior del Partido Republicano ante la resistencia de Irán y la amenaza de una guerra mayor.

Si quieren entender más del conflicto, la última edición de Señal DF incluyó: Un análisis de los escenarios posibles en el Medio Oriente, una explicación clara sobre la importancia del Estrecho de Ormuz, y una entrevista a Carlos Bellorin, quien anticipa cambios profundos en el mercado petrolero.

En otros titulares: La inflación en China se acelera. Beijing reportó un repunte de la inflación en febrero, con una tasa a 12 meses de 1,3%, frente al 0,2% de enero.

Colombia realiza sus elecciones. Los resultados muestran un Congreso dividido, en el que la coalición de Gustavo Petro tendrá dificultades para asegurar una mayoría. El partido del expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, se mantiene como la segunda fuerza más grande en ambas cámaras y su candidata, Paloma Valencia, fue la más votada en las primarias presidenciales.

