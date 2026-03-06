El alza del petróleo pone bajo presión a los mercados
Las declaraciones de la Casa Blanca ofrecieron solo un alivio temporal.
Washington realiza nuevos esfuerzos por calmar a los mercados, especialmente para controlar la subida del precio del petróleo. La Casa Blanca insiste en contar con un plan para mantener abierto el estrecho de Ormuz, comprometiendo con escoltas a los buques cargueros y el pago de seguros. Otro reporte sugirió una posible intervención en el mercado de futuros, para controlar el precio del crudo.
Los reportes generaron un alivio temporal y el precio del petróleo frenó su avance. Pero el alivio duró poco. El petróleo retoma las alzas. El barril de crudo Brent sube 1% para superar los US$86, y el WTI avanza casi 3% y se acerca a los US$83. Con un alza de más de 20%, el petróleo se alista a marcar su mayor avance semanal desde la invasión de Rusia en Ucrania en febrero 2022.
El petróleo acelera su alza tras una amenaza una regionalización mayor del conflicto en Medio Oriente. Israel y EEUU anuncian un aumento de los ataques sobre Irán. Por su parte, Teherán aumenta su represalia con ataques con drones sobre objetivos en varios países de la región. Mientras, Bloomberg reporta que el tránsito por el estrecho de Ormuz está prácticamente paralizado.
El dólar ha reaccionado con un alza de 1,5% desde el cierre del viernes pasado. Las promesas de la Casa Blanca también aliviaron temporalmente la presión alcista sobre el dólar, pero la divisa recorta su caída.
La sesión en Europa es mixta, con el DAX alemán poniendo el freno con una caída de 1,6%. El Stoxx600 sin embargo trata de defender un alza moderada. En Asia, destacó el rally de las acciones tecnológicas chinas, que llevaron al índice de tecnología del Hang Seng a un rally de 3,7%. Los avances fueron liderados por firmas como JD, Alibaba y Tencent. Los futuros de Wall Street, por el contrario, se preparan para una apertura con bajas moderadas.
En nuestro especial semanal, conversamos con Arturo Frei, gerente general de Renta4 Chile, sobre las perspectivas para las acciones chilenas en medio del cambio de escenario geopolítico.
Nvidia y AMD ven caer sus acciones 0,73% y 0,34% antes de la apertura, respectivamente. Todavía pesa sobre el sector de semiconductores el reporte de que EEUU estaría considerando restricciones y cuotas a las exportaciones de chips para IA.
Fuera de Medio Oriente, el mercado estará atento al reporte laboral de EEUU. Las expectativas apuntan a que la tasa de desempleo se haya mantenido en 4,3%, a pesar de una desaceleración esperada en la creación de empleo respecto a enero.
En noticias regionales, Venezuela reafirma su acercamiento con Washington y compromete una “acción rápida” para acelerar el acceso de EEUU a los recursos mineros. La presidenta Delcy Rodríguez anunció el envío de una reforma minera en los próximos días para permitir que firmas extranjeras inviertan en proyectos de oro y tierras raras.
- 08:00 El INE publica el IPC de febrero.
- 09:00 Brasil reporta su índice de producción industrial de enero.
- 10:30 En EEUU se publica el reporte laboral de febrero y cifras de ventas de retail de enero.
- 20:00 Colombia reporta su tasa de inflación de febrero.
