Los mercados tambalean mientras la IEA analiza liberación récord de reservas para contener alza del petróleo
Acciones operan a la baja y el dólar se fortalece ante dudas sobre la apertura del estrecho de Ormuz.
Noticias destacadas
Las contradicciones en las declaraciones que llegan desde la Casa Blanca en torno a Irán han embarcado al precio del petróleo y al resto del mercado financiero en una verdadera montaña rusa.
El petróleo llegó a caer 11%, tras escuchar al presidente Donald Trump dejar en claro que busca un fin pronto a la guerra en Irán. Pero traders e inversionistas pronto cayeron en la cuenta de que lo importante para el mercado energético es que el paso por el estrecho de Ormuz se mantenga abierto. El petróleo comenzó a recortar las pérdidas. En respuesta, los secretarios de Defensa y Energía publicaron que se había escoltado con éxito a un tanquero; poco después, borraron el post de las redes sociales. El reporte fue desmentido y —por el contrario— se reportaron minas colocadas por Irán en la zona. EEUU dice haber destruido una decena de embarcaciones con minas. Pero esta mañana se reportan al menos tres barcos tanqueros afectados. El petróleo sube.
Esta mañana, el barril de crudo operaba con un alza de 4%, con el Brent cerca de US$92. La intervención de la Agencia Internacional Energía (IEA) llevó a que el crudo recorte rápidamente los avances. La IEA ha propuesto una liberación récord de reservas de petróleo, de entre 300 y 400 millones de barriles, equivalente a un mes de suministro. La propuesta será discutida y votada hoy en una reunión de emergencia.
Pero analistas apuntan a que la clave para reducir las expectativas de un mayor precio de los combustibles y mayor inflación es la garantía de una apertura permanente y segura del estrecho de Ormuz.
Las acciones caen ante el avance del crudo. El Stoxx600 cae casi 1%, y los futuros de Wall Street se rinden a la presión para apuntar a una apertura a la baja. El avance del petróleo también impulsa al dólar y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años sube hacia los 4,17%.
En medio de la preocupación inflacionaria, EEUU reporta su índice de precios al consumidor de febrero. Analistas esperan que la tasa de inflación anual se haya mantenido en 2,4%.
Las señales de alerta se acumulan en el mercado de deuda privado. FT reporta que JPMorgan ha restringido sus préstamos a los grupos de crédito privado para reducir su exposición al riesgo en este sector. El banco habría reducido el valor de algunos préstamos en su cartera, usados como garantías por algunos fondos de deuda.
Tres empresas destacan en la sesión. Inditex, la matriz de Zara, ve subir sus acciones 1,8%, tras reportar un alza de 6% de sus utilidades y anunciar un aumento de los dividendos.
En EEUU, las acciones de Oracle suben 10% antes de la apertura, impulsadas por un positivo reporte de resultados que mostró una creciente demanda por los servicios de IA en la nube.
Amazon se prepara para una colocación de bonos en el mercado europeo con la que espera recaudar unos US$13.000 millones, tras haber levantado ayer otros US$37.000 millones en EEUU.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- La transmisión del mando presidencial se realizará al mediodía. El discurso del presidente José Antonio Kast desde el salón de la Independencia se realizará a las 21:00 horas.
- 09:00 Brasil reporta ventas de retail de enero.
- 09:30 En EEUU se publica la tasa de inflación a febrero.
- 15:00 El Tesoro estadounidense coloca notas a 10 años, y presenta el presupuesto mensual de febrero, el mercado espera un fuerte aumento del déficit.
